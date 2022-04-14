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    中國疫情擴散21省 上海新增2萬7719例

    上海市今新增2萬7719例。（路透）

    上海市今新增2萬7719例。（路透）

    2022/04/14 11:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期迅速升溫，中國國家衛生健康委員會今宣布，昨日新增本土病例2999例及2萬6391例無症狀感染，單日新增2萬9390例本土案例，其中疫情集中在上海市，上海昨日新增2萬7719例。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診3020例，包含境外移入21例，其中包含3例無症狀患者轉確診。新增2999例本土病例，包含上海2573例、吉林325例、廣東47例、浙江9例、福建9例、黑龍江7例、山西4例、河南4例、江蘇3例、海南3例、雲南3例、河北2例、安徽2例、陝西2例、青海2例、北京1例、遼寧1例、江西1例、山東1例

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬6391例，其中境外移入73例，本土2萬6318例，本土無症狀感染者包含上海2萬5146例、吉林674例、廣西129例、江蘇50例、安徽48例、河南42例、湖北42例、遼寧32例、河北30例、山東28例、廣東21例、江西20例、福建15例、青海12例、浙江10例、雲南7例、山西4例、內蒙古3例、黑龍江2例、陝西2例、重慶1例。

    中國衛健委也指出，截至4月13日24時，中國累計確診17萬1382例，累計死亡病例4638例，扣掉已痊癒出院的病例後，在現有確診病例2萬2822例當中，有78例是重症病例。

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