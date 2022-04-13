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    烏克蘭女子攜國旗攀聖母峰 盼全球力挺提振軍民士氣

    33歲烏克蘭女子索莫伊樂娃（Antonina Samoilova ）在加德滿都展示索攜帶的烏國國旗，她將準備攀登世界最高的聖母峰，尋求全球對烏克蘭的支持。（摘自The Himalayan Times網站）

    33歲烏克蘭女子索莫伊樂娃（Antonina Samoilova ）在加德滿都展示索攜帶的烏國國旗，她將準備攀登世界最高的聖母峰，尋求全球對烏克蘭的支持。（摘自The Himalayan Times網站）

    2022/04/13 22:40

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭之際，33歲烏克蘭女子索莫伊樂娃（Antonina Samoilova ）13日在尼泊爾加德滿都表示，她將攜帶烏國國旗攀登世界最高的聖母峰，為她的國家號召全球支持，並提振正在家園對抗俄羅斯侵略的烏國軍民士氣。

    法新社報導，索莫伊樂娃將是本季唯一烏克蘭來的喜瑪拉雅山登峰者，她受訪說，攀登聖母峰是她知悉如何吸引外界關注烏國人的唯一方式，「我攀登聖母峰，以支持所有烏克蘭人，支持每位（烏國）戰士、每位志工、以及所有受這場殘忍戰爭影響的所有人，給予（烏國人）戰鬥力氣，直到我們戰勝」。

    索莫伊樂娃表示，「我認為對烏克蘭人來說，知道（攀登聖母峰）會是很大的支持，即使在最艱難的這一年...我們烏克蘭國旗將會飛揚在世界之頂」。

    索莫伊樂娃說，她父親和兄弟都在烏國戰場上，她「對他們感到非常驕傲」。

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