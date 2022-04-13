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    防疫亂象民生問題無人管 中國公安查「造謠」光速效率再引民怨

    中國武漢肺炎疫情爆炸，從上海失控蔓延到周邊城市，亂象引發民怨。（路透）

    中國武漢肺炎疫情爆炸，從上海失控蔓延到周邊城市，亂象引發民怨。（路透）

    2022/04/13 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆炸，從上海失控蔓延到周邊城市，亂象引發民怨；有一名男子指控一名黨委倒賣物資獲利上百萬人民幣，被中國公安迅速以造謠名義「查水錶」。對迫切民生問題踢皮球，處理「謠言」卻效率極高，讓中國民怨更加沸騰。

    中國疫情爆炸，中國共產黨底層官員被「抓戰犯」，浦東新區區委委員、北蔡鎮黨委書記蔡永強，以及黨委副書記、鎮長徐建軍等在本月8日被公告免職；綜合中媒報導，中國一名51歲柳姓男子見免職新聞，在本月10日「虛構」消息稱「原北蔡鎮黨委領導倒賣新區提供的4批保供物資，並從中獲利上百萬元」，引發中國輿論關注。

    短短3天，中國公安便已介入，對柳男的「造謠」行為立案，該案現已進入偵查階段。偵辦「造謠」的超高效率，對比防疫控管不當、慢性病求藥求醫、延誤就醫致死、封城區民眾缺糧缺水、民生物資無人配送等各式迫切問題無人處理，情況倍顯諷刺。

    對此，中國網友表示，「有時間查謠言還不如找找物資去向，查查為什麼老百姓沒有物資吃不上飯，哦對了，老百姓餓肚子是事實，這個不用查，只要刪就行​」、「可能倒賣了幾百萬，被造謠成100萬了」、「原本不知道，這一闢謠全都知道了​」、「別天天闢謠了，天天幾萬幾萬的新增，周邊多少城市被你們（上海）管理不當害慘了」。

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