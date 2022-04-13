美國務院列24項中國侵犯人權劣跡 與台灣成鮮明對照

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日發布2021年度人權報告，點名中國、俄羅斯等問題國家。（法新社）

2022/04/13 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院12日發布2021年度人權報告，強調俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭凸顯人權衰退，並以長達90頁篇幅指控中國當局24項的重大人權侵犯作為，顯示與台灣的鮮明對比。

《美國之音》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）點名批評了伊朗、敘利亞、白俄羅斯、古巴、俄羅斯、貝南、埃及、中國、阿富汗、衣索比亞，並稱多年來世界許多地區的民主、法治、尊重人權出現令人震驚的衰退。

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布林肯表示，俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭更凸顯了這種人權衰退，而最近幾週，隨著俄羅斯軍隊從佔領或包圍的城鎮中撤退，俄軍的暴行愈來愈多，甚至在證詞中聽到了被強姦婦女和女孩以及被圍困的平民餓死和凍死。

報告以長達90頁篇幅探討中國人權情況，列出北京當局24項重大人權侵犯作為，包括法外殺人、虐待、被消失、任意拘禁、關押政治犯、干涉人民隱私，以及嚴重限制言論、新聞、網路、集會、宗教與行動自由等。

報導提到，該報告有關台灣的部分與中國形成鮮明對照，指台灣是由多重選舉產生總統和議會所領導的民主制，而台灣的唯一重大人權問題是仍然存在著刑事誹謗法，誹謗和公開羞辱是刑事犯罪，記者面臨網路欺凌和法律訴訟的威脅。

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