歐盟「糧食外交」援助南歐、非洲、中東 反制俄國誣賴西方

葉門首都沙那市市場10日販售的進口穀物。（歐新社）

2022/04/13 00:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，影響這兩國的穀物、肥料出口，衝擊非洲、中東。歐盟外交官員12日表示，將透過「糧食外交」因應巴爾幹、北非和中東地區穀物、肥料價格上漲和短缺問題，反制俄羅斯利用糧食問題大打烏克蘭戰爭的敘事戰。

一名歐盟外交官12日說，糧食不安全正造成這些地區弱勢國家的「怨氣」，而莫斯科將這場糧食危機描繪成是西方制裁俄羅斯所致，這可能威脅歐盟的影響力，為此，歐盟打算用「糧食外交和一場敘事戰」來因應。另一名歐盟外交官說，「我們不能冒著失去這個地區的風險」。

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歐盟也希望加強國際合作，降低戰爭造成的糧食短缺衝擊，預計12日將與聯合國糧食計劃署（WFP）宣布新的倡議行動。歐盟官員說，法國已經在考慮針對較貧窮國家設立全球糧食分配機制，匈牙利則提議，更改歐盟因應氣候變遷的目標，來提高歐盟的農產品生產量。

俄羅斯總統普廷上週指稱，西方對俄羅斯的制裁，已經挑起全球糧食危機，以及能源價格飛漲。歐盟鄰國、尤其是埃及和黎巴嫩，都高度依賴烏克蘭和俄羅斯出口的小麥和肥料，在莫斯科發動侵略烏克蘭的戰爭後，小麥、肥料供應大減，造成價格上漲。

前述歐盟外交官說，布魯塞爾駁斥俄羅斯有關糧食危機的宣傳行動是假消息，歐盟對俄國出口制裁，並未限制糧食貿易。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）11日在歐盟外交部長會議場邊指出，俄羅斯利用攻擊烏國港口、燃料庫、轟炸小麥倉庫，讓烏國難以出口農產品。

歐盟正給予受影響最大的國家資金援助，上週宣佈援助北非、中東地區2億2500萬歐元，其中將近一半將直接提供埃及，黎巴嫩、約旦、突尼西亞、摩洛哥和巴勒斯坦也將分別獲得1500萬到2500萬歐元不等的緊急資金；另外提供西巴爾幹國家3億歐元，是歐盟對該區域定期援助金的一部分。

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