為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟「糧食外交」援助南歐、非洲、中東 反制俄國誣賴西方

    葉門首都沙那市市場10日販售的進口穀物。（歐新社）

    葉門首都沙那市市場10日販售的進口穀物。（歐新社）

    2022/04/13 00:04

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，影響這兩國的穀物、肥料出口，衝擊非洲、中東。歐盟外交官員12日表示，將透過「糧食外交」因應巴爾幹、北非和中東地區穀物、肥料價格上漲和短缺問題，反制俄羅斯利用糧食問題大打烏克蘭戰爭的敘事戰。

    一名歐盟外交官12日說，糧食不安全正造成這些地區弱勢國家的「怨氣」，而莫斯科將這場糧食危機描繪成是西方制裁俄羅斯所致，這可能威脅歐盟的影響力，為此，歐盟打算用「糧食外交和一場敘事戰」來因應。另一名歐盟外交官說，「我們不能冒著失去這個地區的風險」。

    歐盟也希望加強國際合作，降低戰爭造成的糧食短缺衝擊，預計12日將與聯合國糧食計劃署（WFP）宣布新的倡議行動。歐盟官員說，法國已經在考慮針對較貧窮國家設立全球糧食分配機制，匈牙利則提議，更改歐盟因應氣候變遷的目標，來提高歐盟的農產品生產量。

    俄羅斯總統普廷上週指稱，西方對俄羅斯的制裁，已經挑起全球糧食危機，以及能源價格飛漲。歐盟鄰國、尤其是埃及和黎巴嫩，都高度依賴烏克蘭和俄羅斯出口的小麥和肥料，在莫斯科發動侵略烏克蘭的戰爭後，小麥、肥料供應大減，造成價格上漲。

    前述歐盟外交官說，布魯塞爾駁斥俄羅斯有關糧食危機的宣傳行動是假消息，歐盟對俄國出口制裁，並未限制糧食貿易。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）11日在歐盟外交部長會議場邊指出，俄羅斯利用攻擊烏國港口、燃料庫、轟炸小麥倉庫，讓烏國難以出口農產品。

    歐盟正給予受影響最大的國家資金援助，上週宣佈援助北非、中東地區2億2500萬歐元，其中將近一半將直接提供埃及，黎巴嫩、約旦、突尼西亞、摩洛哥和巴勒斯坦也將分別獲得1500萬到2500萬歐元不等的緊急資金；另外提供西巴爾幹國家3億歐元，是歐盟對該區域定期援助金的一部分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大搶糧！全球逾5成糧食儲備流入中國
    2022/04/11 06:23

    大搶糧！全球逾5成糧食儲備流入中國
    俄前總統放話：農產品供應可能僅限「友好國家」
    2022/04/01 15:09

    俄前總統放話：農產品供應可能僅限「友好國家」

    新竹包租代管好處多 房東房客享優惠
    俄攔截逾90艘民用糧船 罔顧全球糧食安全
    2022/03/30 14:13

    俄攔截逾90艘民用糧船 罔顧全球糧食安全
    港口遭俄軍封鎖 烏克蘭靠鐵路出口首批糧食
    2022/03/27 15:34

    港口遭俄軍封鎖 烏克蘭靠鐵路出口首批糧食

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播