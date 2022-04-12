「俄艦，去你X的！」烏克蘭小兵嗆爆俄軍 蛇島郵票發行了

烏克蘭郵政（Ukrposhta）12日宣布正式發行「俄國軍艦，去你X的」郵票。（圖取自烏克蘭郵政官方臉書）

2022/04/12 23:21

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怒嗆俄軍「去你X的」的人就是他！ 烏國蛇島士兵獲頒勳章

烏國黑海蛇島守軍赫里博夫（右）一句「俄國軍艦，去你X的！」成為烏克蘭抵抗俄羅斯侵略中的精神標語。（圖取自烏克蘭郵政官方臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第48天，烏克蘭郵政（Ukrposhta）12日宣布正式發行「俄國軍艦，去你X的」郵票，將黑海蛇島（Zmiinyi Island）將士無畏侵略者戰艦的精神流傳下去。

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烏克蘭郵政聲明中指出：「沒有赫里博夫，就沒有這個郵票，也沒有蛇島士兵所體現的強大抵抗力。」（圖取自烏克蘭郵政官方臉書）

綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭首日，黑海蛇島守軍赫里博夫（Roman Hrybov）透過無線電怒嗆俄軍軍艦的一句「俄國軍艦，去你X的！」以回應俄軍的棄械投降要求，錄音曝光後，引起國際網路社群間廣大迴響，紛紛對士兵的無畏精神表示讚賞。

對此，烏克蘭郵政今日宣布，已正式發行這款由藝術家格羅（Boris Groh）創作，在民眾票選中奪冠的發票，希望將蛇島抵抗侵略者無畏精神，永遠流傳下去。烏克蘭郵政聲明中指出：「沒有赫里博夫，就沒有這個郵票，也沒有蛇島士兵所體現的強大抵抗力。」

郵票中，守護蛇島的阿兵哥赫里博夫對著俄國軍艦比著「國際通用手勢」，嗆爆俄軍。據悉，赫里博夫在蛇島一役中遭俄軍俘虜，後已在俄烏戰俘交換後順利返家。他這句「去你X的」，也成為了烏克蘭在抵禦俄羅斯的戰役中，宛如宗教崇拜般的精神標語，在烏克蘭網路社群及現實生活中都頻繁被使用。

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