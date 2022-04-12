烏克蘭抵抗俄軍進入第49天 網友熱議：比二戰法國撐得久

烏俄全面戰爭進入第49日，網友熱議已經比二戰法國抵抗納粹德國入侵還久。（法新社）

2022/04/12 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在2月24日以「去軍事化」及「去納粹化」為由，對烏克蘭採取「特別軍事行動」，俄軍全面入侵烏克蘭，在烏國軍民群起抵抗下，打破俄軍閃擊烏國意圖，戰事陷入僵局，目前烏俄全面戰爭進入第49日，網友熱議已經比二戰法國抵抗納粹德國入侵還久。

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭，爆發二戰後歐洲最大戰爭，當天飛彈和空襲襲擊了整個烏克蘭，不久之後俄軍地面部隊從北、東、南三方大規模的入侵，白俄羅斯亦借道俄軍讓俄軍部隊可南下攻擊烏克蘭首都基輔，包含首都基輔、第二大城哈爾可夫都遭包圍，俄軍也猛攻赫爾松、馬立波，不過烏國軍民群起抵抗，俄軍閃擊烏國意圖失敗，僅拿下赫爾松。

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3月下旬，俄羅斯軍隊從基輔地區撤出，將加強頓巴斯地區兵力，烏俄兩國可能在烏東展開決戰，2月24日烏俄全面戰爭後，戰事進入第49日，已經比二戰法國抵抗納粹德國入侵還久，引網友熱議。

1939年9月1日德國進攻波蘭，僅管英法對法宣戰，但法國僅發起薩爾攻勢，進攻10天後退回原點，隔年德軍入侵法國和低地國家，1940年5月10日戰役爆發開始，6月14日巴黎淪陷，6月22日法國投降，德軍在6週的時間內全面佔領西歐大陸。

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