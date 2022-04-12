馬立波市長：城內已超過1萬平民死亡 俄軍計畫性焚燒百姓遺體

馬立波市長波成柯表示，城內已有超過1萬名平民死於戰火。（路透）

2022/04/12 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕濱臨亞速海的馬立波（Mariupol）已被俄軍圍攻超過1個月，烏克蘭親俄勢力11日宣稱已經控制馬立波，隨即被馬立波政府反駁。不過馬立波市長波成柯（Vadym Boychenko）11日接受《美聯社》訪問時坦承，城內已有超過1萬名平民死於戰火，經過數週圍攻，馬立波人民的遺體已遍布大街小巷。

波成柯受訪時指控俄軍故意阻止載運人道救援物資的車隊進入馬立波，更試圖對外隱瞞在市區發生的「大屠殺」。近期烏克蘭官員指控俄軍將「移動火葬場」帶到馬立波，用於處理受害平民的遺體，波成柯指稱，俄軍將許多遺體載往一處大型購物中心，「因為那邊有大型冷凍設施，移動火葬場以卡車形式載運，打開它後把遺體丟到裡面，就被焚化了，俄軍正有條不紊地焚燒遺體」。

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波成柯指出，目前在馬立波約有12萬人確切需要食物、水、暖氣和對外通訊，現在只有被俄羅斯「過濾」的民眾才能走出馬立波，那些沒有通過俄軍檢查的民眾則被送往臨時拘留所，至少有3.3萬人被帶往俄國境內或是烏克蘭境內的分離主義勢力地區。

針對烏克蘭東部親俄分離運動領袖普希林（Denis Pushilin）宣稱已控制馬立波港口，波成柯則駁斥此說法，強調目前港口的戰鬥仍在持續，戰鬥過程雖極其艱困，但烏克蘭軍隊仍在堅守防線。

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