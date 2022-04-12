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    揭露俄軍暴行 烏克蘭檢察總長：戰爭罪案件超過5800起

    烏國檢察總長維涅迪克托瓦（戴帽站立者）提到，目前檢察總長辦公室已建立超過5800件戰爭罪案件。（美聯社）

    烏國檢察總長維涅迪克托瓦（戴帽站立者）提到，目前檢察總長辦公室已建立超過5800件戰爭罪案件。（美聯社）

    2022/04/12 07:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，針對烏克蘭平民犯下許多暴行，烏國檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）接受《CNN》採訪時提到，目前檢察總長辦公室已建立超過5800件戰爭罪案件，這些案件中甚至還不包括馬立波（Mariupol）這類目前由俄軍控制的區域。

    維涅迪克托瓦表示，他已經多次前往布查，官方仍在挖掘亂葬崗裡的屍體，目前大家看到了很多俄軍的戰爭罪行，但實際上不僅是戰爭罪，還有許多是已經達到「危害人類罪」的程度。

    烏克蘭檢察總長辦公室11日在一份聲明中指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有183名兒童被殺，342人受傷。不過維涅迪克托瓦認為，上述統計數據仍不太準確，因為目前烏克蘭仍有被俄軍占領的地區，當地的戰爭罪行、平民傷亡數字都無法立即得到證實。

    至於烏克蘭總統澤倫斯基週一表示馬立波有數萬人遇害一事，維涅迪克托瓦表示，他們會開始著手調查俄軍在馬立波的罪行，目前已從多名目擊者中蒐集事證。

    維涅迪克托瓦表示，當局正調查俄軍涉嫌犯下戰爭罪行的案件，目前有500多名嫌疑人，包括發動、持續這場戰爭的政府高官、軍方高層等。維涅迪克托瓦指出，現在俄羅斯總統普廷、外交部長拉夫羅夫與總理有職務豁免權，但透過國際刑事法院可以對他們定罪，這也是為什麼檢察總長辦公室要記錄所有證據。

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