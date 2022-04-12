準備開戰？ 俄軍開始強化烏東陣地 俄邊境實施安全措施

俄軍開始加強烏東地區各陣地。（法新社）

2022/04/12 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊從烏克蘭首都基輔周邊撤離後，重新集結至烏克蘭東部，並準備在烏東發起新一波攻勢。美國國防官員指出，俄軍正不斷在烏東頓巴斯地區（Donbass）集結兵力。而俄羅斯5個與烏克蘭接壤的地區，當地政府也開始「備戰」，加強各項安全措施實行。

綜合外媒報導，美國國防官員指出，一支車隊正接近頓巴斯地區的戰略據點伊久姆（Izium），車隊中包括許多指揮單位，以及對直升機、步兵單位的支援部隊。另外有證據顯示，俄羅斯正試圖加固在頓內茨克市（Donetsk）西南方的陣地，主要是部署砲兵部隊。

請繼續往下閱讀...

這名官員表示，美方不認為俄軍打算發起新一波攻勢，而是為當地部隊進行補給、加強陣地強度。另外，有證據顯示白俄羅斯有部分軍隊正向東移動。

在俄羅斯方面，除了軍方以外，與烏克蘭接壤的各地方政府也開始實施安全政策，包括貝爾哥羅德（Belgorod）、沃羅涅日（Voronezh）、布良斯克（Bryansk）和克拉斯諾達爾（Krasnodar）以及克里米亞，均開始加強安全政策實施。

貝爾哥羅德與烏克蘭的蘇梅、哈爾科夫和盧甘斯克地區接壤，州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，該州將在4月25日實施額外的安全措施，以應對俄官方所謂的「恐怖主義威脅」。格拉德科夫表示，民眾應避開擁擠的公共場所、隨身攜帶身份證件、制定疏散計劃，並特別注意住宅附近的陌生人和陌生車輛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法