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    烏克蘭再傳捷報！ 俄軍40歲飛彈與砲兵師副參謀長陣亡

    俄軍第49集團軍飛彈與砲兵師副參謀長、砲兵情報局長薩維諾夫中校上月在烏南地區陣亡，其葬禮已於3月下旬在未公開的情況下舉行。（圖取自推特）

    俄軍第49集團軍飛彈與砲兵師副參謀長、砲兵情報局長薩維諾夫中校上月在烏南地區陣亡，其葬禮已於3月下旬在未公開的情況下舉行。（圖取自推特）

    2022/04/12 00:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇頑強抵抗、損失慘重，多名高階將領相繼陣亡，如今又傳出俄軍負責砲兵情報的40歲中校薩維諾夫（Vyacheslav Savinov）上月在烏南地區陣亡，其葬禮已於3月下旬在未公開的情況下舉行。

    綜合外媒報導，俄軍第49集團軍飛彈與砲兵師副參謀長、砲兵情報局長薩維諾夫中校上月在烏南地區陣亡；俄媒則報導稱，薩維諾夫3月12日在烏克蘭的「特別軍事行動」中「英勇犧牲」，並稱他以祖國的名義履行職責，「一個真正的祖國愛國者。已婚。育有二子」，葬禮已於3月下旬在未公開的情況下舉行。

    報導指出，薩維諾夫是在俄侵烏戰事中喪生的第32名上校或中校，突顯了俄羅斯總統普廷的軍隊在入侵期間不斷失去高階軍官。

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