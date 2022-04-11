上海方艙醫院真足夠？ 網傳數十名感染者被踢皮球

網路流傳一則影片，上海數十名感染者由大巴載到4家方艙醫院遭拒收，車廂裡有患者更激動大叫「我不希望被活埋」。圖為上海國家會展中心趕建方艙醫院。（美聯社）

2022/04/11 19:08

〔中央社〕中國上海市疫情繼續蔓延，在「應隔盡隔」政策下，方艙醫院承載力是否足夠成疑。網路流傳一則影片，數十名感染者由大巴載到4家方艙醫院也遭拒收，車廂裡有患者更激動大叫「我不希望被活埋」。

上海官方8日公布，正加快建設集中隔離救治場所（方艙醫院），世博展覽館、新國際博覽中心、花博會複興館、臨港洋山特保區4家市級方艙已交付投用，共可提供約3.8張床位。國家會展中心方艙醫院可提供5萬張床位，是目前上海最大的方艙，首批6000多個床位已交付。

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同時，各區級方艙醫院已建成交付了2.1萬張床位，還有近2萬張床位正在建設中。上述方艙醫院總共提供至少12.9萬張病床。

然而，上海近日每天新增本土感染病例超過2萬，在清零及「應收盡收」的方針下，方艙醫院的承載力是否足夠成疑。官方公布，截至9日出院患者和解除醫學觀察只有1.1萬多人。

先前中國社群媒體流傳一段錄音對話，涉及一名上海女住戶與居委書記。這名女住戶說，她居住的大樓有10戶，當中7戶確診，但無人接走確診者，自己怕得不敢出門。

不過，即使確診者被接走，也未必能被方艙醫院收容。

近日推特（Twitter）及Youtube流傳另一段影片，指上海一輛大巴載著數十名感染者，車上一名女子說，「轉了出來之後跑了3個方艙，跑到今天早上，昨天晚上7點到今天早上10點，現在已經第4間了，我們已經不行了」。

該女子表示，車上有老人有小孩，也有一名6個月大嬰兒沒有吃奶，指司機帶他們跑方艙醫院，「根本進不了」。

車上另一名女子情緒激動大力拍打車窗，不停高叫「我要回家」，並說「現在已經第4間，沒水飲沒飯吃」。她還說「下一站是不是火葬場，我們不想要這樣子，我們不希望被活埋」。

新華網11日報導，中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，要推進「動態清零」，就是要把社區的感染者全部找出來，然後集中隔離管理。

他表示，上海有必要將無症狀感染者及輕症患者集中隔離，否則會拉長「動態清零」的時間，短時間內不能達到社會面清零目標。

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