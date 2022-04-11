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    王芮緹波蘭難民營貢獻己力 分享烏克蘭孩童塗鴉令人鼻酸...

    阿美族青年王芮緹分享烏克蘭難民孩童的塗鴉。（圖取自王芮緹臉書）

    阿美族青年王芮緹分享烏克蘭難民孩童的塗鴉。（圖取自王芮緹臉書）

    2022/04/11 20:26

    〔即時新聞／綜合報導〕我國35歲阿美族青年王芮緹日前遠赴芬蘭，申請加入烏克蘭國際志願軍未錄取後，如今到緊鄰烏國邊境的波蘭小鎮米狄卡（Medyka）一處難民中心擔任志工。他今（11）日在臉書分享烏國難民孩童的塗鴉，感嘆這一幅幅畫作讓人看了揪心，「戰爭已成這些小孩的童年記憶」。

    王芮緹先前指出，因烏克蘭國際志願軍需要「有軍事衝突經驗」的人，因此他未能如願徵選上，但為了能貢獻自己一份力量，他以搭船、騎自行車的方式來到波蘭邊境小鎮米狄卡，在當地一座難民中心投入第一線人道救援工作，並在臉書專頁「柳人不悔」分享在難民中心所見所聞。

    他今天PO出數幅難民中心孩童的塗鴉，當中可以看到民宅著火，戴著花圈的女子流淚祈禱；或是一隻正在哭泣的眼睛，映入眼簾的是跪著的平民遭俄軍射殺的畫面。王芮緹表示，孩子將在家鄉所見之景象畫出來後，讓他只能屏息凝視，慨嘆其他小孩的童年記憶或許美好，但對這一代烏克蘭孩童而言，最鮮明的只能是戰爭。

    王芮緹也無奈地說：「國際志工老實說也並非輕鬆，在難民營裡的志工每天收下了烏克蘭婦女們最少20滴眼淚才能離開帳篷休息，所有志工已被這冷冽天氣纏繞導致很久沒能安安穩穩睡上一晚。今天又是-3度的帳篷內，資源不足導致難民只能睡在地板，不過我會想辦法去買氣墊床讓他們睡得安穩，也謝謝讀者們和我買明信片，我才能繼續為這世界做點什麼，未來局勢只會越來越糟糕，是的，這是事實。」

    王芮緹日前遠赴芬蘭，申請加入烏克蘭國際志願軍被拒後，如今到波蘭小鎮米狄卡（Medyka）一處難民中心貢獻己力。（圖取自王芮緹臉書）

    王芮緹日前遠赴芬蘭，申請加入烏克蘭國際志願軍被拒後，如今到波蘭小鎮米狄卡（Medyka）一處難民中心貢獻己力。（圖取自王芮緹臉書）

    阿美族青年王芮緹分享烏克蘭難民孩童的塗鴉。（圖取自王芮緹臉書）

    阿美族青年王芮緹分享烏克蘭難民孩童的塗鴉。（圖取自王芮緹臉書）

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