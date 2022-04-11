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    烏軍拆解擄獲俄軍偵查無人機 秒傻眼：單眼相機和燃料罐？

    烏克蘭軍隊拆解擄獲Orlan-10無人偵查機，發現裡面設備很陽春。（圖擷取自@ua_industrial 推特）

    烏克蘭軍隊拆解擄獲Orlan-10無人偵查機，發現裡面設備很陽春。（圖擷取自@ua_industrial 推特）

    2022/04/11 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，雖然俄軍一開始看起來佔盡優勢，但隨著時間的推移與烏軍的奮勇抵抗，俄軍的馬腳逐漸露出，近日有段拆解俄羅斯無人機的影片在推特流傳，陽春的內容物讓網友大嘆難怪俄軍無人機屢屢在空戰中吃鱉。

    推特帳號@ua_industrial在推特po出一段影片，可以看到影片中的烏軍士兵旁邊擺著一架擄獲的Orlan-10無人偵查機，他手上拿著一台數位單眼相機組成的影像鏡頭組，接著無人機的機身放著一瓶裝有燃料的小罐子，無人機整體顯得非常粗糙。

    網友們看到貼文後紛紛留言「這看起來像是高中的科展設計」、「對俄羅斯人來說，只要有助於搶劫與殺戮，那就夠用了」、「飛機的零件看起來很廉價」、「這台相機即使在剛推出的時候，它也是低階相機」。

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