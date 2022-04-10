紅十字會連續5天闖不進烏東 民眾怕被炸不敢去火車站等車

烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站8日遭俄軍砲擊造成大量死傷後，許多民眾拒絕再等候列車接駁，開始冒險自行駕車逃難。（法新社；本報合成）

2022/04/10 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭東部、南部攻勢有增無減，國際紅十字會（ICRC）烏克蘭代表團團長亨特（Pascal Hundt）10日向媒體透露，上週救援隊伍連續嘗試了5天都無法順利進入馬立波（Mariupol）；此外，在烏東火車站遭俄軍砲擊造成大量死傷後，許多民眾拒絕再等候列車接駁，開始冒險自行駕車逃難。

據《天空新聞網》報導，俄軍在烏東、烏南攻勢有增無減，國際紅十字會烏克蘭代表團團長亨特今（10）日受訪時透露，上週與德國代表團合作的救援隊伍，連續嘗試了5天，都沒辦法順利進入遭俄軍圍城、轟炸遠超過一個月的馬立波。

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亨特表示，要進入馬立波代表必須經過交戰前線，而途中檢查哨太多，很多軍人根本不知道紅十字會要來，嘗試5天之後仍必須撤退。他強調，馬立波周遭的情況還是太過危險。

此外，亨特也指出，在俄軍轟炸頓內茨克州（Donetsk）克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站，造成至少52人喪命、87人輕重傷的消息傳開後，許多烏東、烏南民眾開始恐慌，寧願鋌而走險駕車逃難，也不願到車站等待救援列車到來。

據悉，俄軍雖已從西部基輔州撤出，但在烏東、烏南、烏北的攻勢仍持續。10日稍早有美國太空科技公司公布衛星照片顯示，俄軍一列12公里長的包含裝甲車、飛彈發射車等的車隊，正從烏克蘭北部哈爾科夫（Kharkiv）往南進軍。

國際紅十字會10日向媒體透露，上週救援隊伍連續嘗試了5天都無法順利進入馬立波（Mariupol）。紅十字會車隊示意圖。（路透檔案照）

美國太空科技公司Maxar公布衛星照片顯示，俄軍一列12公里長的包含裝甲車、飛彈發射車等的車隊，正從烏克蘭北部哈爾科夫（Kharkiv）往南進軍。（歐新社）

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