烏東火車站死傷慘重！清潔隊今赴現場 CNN曝屍塊四散慘狀！

烏克蘭東部克拉莫托斯克火車站遭飛彈襲擊，造成52人死亡、87人受傷。（路透）

2022/04/10 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾一個月，日前傳出烏國東部有火車站遭飛彈擊中，造成數十名平民身亡。今天（10日）烏國的清潔人員與拆彈專家順利抵達現場，屍塊四散的慘況令人不忍直視。

根據《美聯社》 報導，上週五（8日），烏東頓內茨克州（Donetsk）克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遭2枚飛彈襲擊，造成至少52人喪生，包括5名孩童，另有87人受傷送醫，繼基輔郊外城鎮布查（Bucha）大屠殺事件後，再次讓國際震驚。

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《CNN》 10日指出，烏克蘭清潔大隊和拆彈專業人員今天抵達克拉莫托斯克火車站進行收屍和飛彈殘骸掃除作業，CNN團隊親眼目睹現場屍塊四散的慘狀，車站附近有汽車被爆炸波及嚴重損毀，鐵軌旁還有一隻倒臥在血泊的死狗，清潔人員則戴著手套收集散落的人體組織，將現場形容為地獄也不為過。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日對此就表示，這次俄羅斯犯下的另一起戰爭罪行，各國除了譴責，也須做出「更堅定的回應」，「我們將努力找出誰允許了這場攻擊，找出到底是誰下達的命令。」

據悉，克拉莫托斯克火車站是烏東地區唯一仍受基輔控制的一條鐵路路線，目前主要用來撤離難民。俄羅斯方面則否認襲擊，反咬烏克蘭是「自導自演」。

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