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    香港國安法》許智峯離港逾1年 母妻遭株連凍結在港財產

    流亡海外的香港立法會前議員許智峯近日透露，在他離港超過一年後，港府再出招對他進行打壓，港府對他、他太太及他母親發出財產限制令，禁止他們處理在香港的任何財產。（法新社）

    流亡海外的香港立法會前議員許智峯近日透露，在他離港超過一年後，港府再出招對他進行打壓，港府對他、他太太及他母親發出財產限制令，禁止他們處理在香港的任何財產。（法新社）

    2022/04/10 08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕流亡海外的香港立法會前議員許智峯近日透露，在他離港超過一年後，港府再出招對他進行打壓，警方透過電子郵件通知他，高等法院在律政司的申請下，已對他、他太太及他母親發出財產限制令，禁止他們處理在香港的任何財產。

    許智峯昨在臉書發文指出，在他離港超過一年後，港共政權再度以國安法針對他及他家人，他表示收到警方通知，高等法院依照國安法第43條底下的條款內容，對他、他太太及他母親發出財產限制令，禁止他們處理在香港的任何財產，該命令還特意列出他們三人所有本來已被匯豐凍結的戶口及其結餘，指明命令涵蓋戶口中所有存款。

    針對港府打壓，許智峯也批評，財產限制令是港共政權以司法打壓反對聲音的舉措，旨在以經濟手段滋擾及威嚇異見人士，質疑港共政權手法卑劣，應予以譴責。不過他也表示，因預期港共的政治打壓及報復，他及家人早於離港後出售所有在港的物業，此次的財產限制令形同虛設，並沒有實質影響他及家人的財產。但他也強調，他的太太及母親均為家庭主婦，從未參與政治或公共事務，更枉論與國安法扯上任何關係。是次被港共針對，明顯是國安法權力無制約下的野蠻株連行為，手法可恥。

    許智峯也指出，財產限制令是由國安法指定法官在非公開聆訊下發出，足證港共控制的法庭，不僅黑箱作業，也是暴政打壓異見的劊子手。他也呼籲香港及國際社會關注事件，抵制及懲罰不義的政權。

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