俄國會YT頻道遭封氣炸 Google證實：依美國制裁規定

國會官方頻道遭YouTube刪除令俄官員氣炸，Google已證實刪除該頻道是為了符合美國對俄制裁規定。圖為YouTube及俄官媒RT商標。（路透）

2022/04/09 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第45天，俄羅斯官方今（9）日怒控YouTube無故封鎖俄國下議院的官方頻道，並揚言將禁止其在俄運作；YouTube母公司Google已證實刪除該頻道是為了符合美國對俄制裁規定。

據《法新社》報導，俄羅斯多名官員今（9）日指控美國影音平台YouTube無故封鎖俄下議院「國家杜馬」（State Duma）的官方頻道，並揚言將在境內禁止YouTube平台當作報復。

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對此，俄羅斯下議院議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin）表示，「美國正在侵犯俄羅斯人權」。他說：「美國想要壟斷所有的資訊傳播，我們絕不允許這種情況發生。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則指出，「YouTube已經為自己的棺材封釘了（sealed its fate）」，並呼籲俄羅斯民眾「盡快」將YouTube上的影片轉傳到俄羅斯平台。

對此，YouTube母公司Google向《法新社》證實，已經依照美國近期對俄制裁規範，終止了俄羅斯下議院官方帳號的運作。

Google發言人表示：「本公司將謹遵美國制裁及貿易規範，如果我們發現有帳號違反了我們的服務條款，我們將依規定進行處置。」

根據俄官方說法，俄下議院官方帳號「杜馬TV」（Duma-TV）有超過14.5萬訂閱者，定期上傳俄議會開會或議員受訪的片段。

此外，俄羅斯國家通訊監管機構RKN週四（7）曾指出，將會禁止Google在俄投放廣告，並指控YouTube針對烏克蘭戰事散布假訊息。

據悉，YouTube早於3月初就已封鎖多個俄羅斯官媒如《今日俄羅斯》（RT）等頻道。

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