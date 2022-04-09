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    西方軍援烏克蘭惹怒莫斯科！ 俄大使：美俄恐直接軍事對抗

    俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表示，西方國家的軍援行為具有危險性和挑釁性，可能導致美國和俄羅斯走上直接軍事對抗的道路。（法新社資料照）

    俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表示，西方國家的軍援行為具有危險性和挑釁性，可能導致美國和俄羅斯走上直接軍事對抗的道路。（法新社資料照）

    2022/04/09 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已1個多月，俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表示，拜登政府及其歐洲盟友承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，他警告這將加劇俄烏衝突，並可能導致美國與俄羅斯的直接軍事對抗。

    美國《新聞週刊》（Newsweek）8日刊出專訪安托諾夫的報導，安托諾夫聲稱，這次俄烏衝突可追溯至8年前，「歐洲民主聯盟」推翻與莫斯科關係密切的烏克蘭政府，親西方的烏克蘭政府尋求與北約建立更密切的關係，並將反俄羅斯列為政策，取消俄語作為國家語言。

    安托諾夫說，正是烏克蘭政府的民族主義狂熱和復仇主義情緒，導致明斯克停火協議失效，並在國外的幫助下選擇「快速軍事化道路」，而這次俄羅斯的行動目標是結束烏克蘭的種族滅絕，並確保烏克蘭的無核和中立地位。

    俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭後，美國及其歐洲盟友承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，安托諾夫警告，「西方國家直接參與事件（俄烏衝突），因為它們持續向烏克蘭運送武器和彈藥，進一步煽動流血事件。」

    安托諾夫補充說，西方國家的軍援行為是在針對俄羅斯，具有危險性和挑釁性，可能導致美國和俄羅斯走上直接軍事對抗的道路。他還說，任何在烏克蘭領土上的西方軍武，都將是俄軍的攻擊目標。

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