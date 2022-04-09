烏克蘭有望加入歐盟 美控俄軍用「聖甲蟲飛彈」炸車站（不斷更新）

烏克蘭克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遭俄軍飛彈攻擊，至少50人死亡。（路透）

2022/04/09 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月9日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遭飛彈襲擊，造成至少50人喪生和近百人受傷。對此美國五角大廈認為，發動攻擊的是俄羅斯軍隊，至於他們使用的武器則是圓點飛彈（Tochka），又稱聖甲蟲飛彈。

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*德總理蕭茲表示，將陸續在夏天和今年底停止進口俄國煤礦和石油，天然氣也會「很快」擺脫對俄依賴。但先前傳出要軍援烏國100輛戰車的計畫已告吹。

*歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）探訪遭受俄軍肆虐的布查鎮（Bucha），並對烏克蘭加入歐盟的前景給予希望，「我們的目標是今年夏天將烏克蘭的入盟申請遞交給執委會。」

*《華盛頓郵報》報導，自俄羅斯入侵烏克蘭後，這6週來歐洲多國已經驅逐將近400名俄羅斯外交官。此舉可能瓦解莫斯科一大部份的情報網，將大幅減少俄國對西方的情報、假消息行動。

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