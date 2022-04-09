俄軍被爆部隊協調太差 前線總指揮官首度曝光

《英國廣播公司》（BBC）報導，先前入侵烏克蘭的俄軍由各地軍區分別指揮，現在改由曾在敘利亞擁有豐富作戰經驗的的南部軍區司令德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）負責指揮前線。圖為俄羅斯總統普廷（圖左）與德沃爾尼科夫（圖右）。（美聯社資料照）

2022/04/09 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自2月24日開始入侵烏克蘭，但卻遲遲未能攻下首都基輔，戰事陷入膠著，英國媒體報導，俄軍已重組在烏克蘭的行動指揮部隊，改由曾在敘利亞擁有豐富作戰經驗的的南部軍區司令德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）負責指揮前線。

《英國廣播公司》（BBC）報導，先前入侵烏克蘭的俄軍由各地軍區分別指揮。一名西方官員表示，不同指揮部之間的協調很差，因為俄軍從未接受過相關訓練，現在改由經驗豐富的德沃爾尼科夫負責總指揮，相信俄軍在他的帶領下整體指揮和控制會有改善。

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談到俄國入侵烏克蘭的時間表，這名西方官員說，5月9日是俄羅斯二戰勝利日，俄國面對政治需要，試圖在侵烏層面正盡力取得某方面的成功，目前俄軍正在零散地前往頓巴斯地區，而非停下來集結軍隊，這種違反軍事邏輯的行動，正是受到政治上急欲取勝而存在的矛盾。

俄軍被認為只有略少於100個營級戰術群可以作戰，但在重組後仍是一支龐大的軍隊。西方官員認為，俄軍在戰略上擁有數量上的優勢，但也會被數量較少的烏軍以靈巧且出奇不易的方式擋下，除非俄軍能夠改變戰術，有效發揮自己的優勢，否則還是難以成功或快速進攻。

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