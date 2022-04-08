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    一個別想逃！ 烏軍無人機跟蹤逃跑俄兵 成功砲擊躲藏敵軍

    烏克蘭無人機跟蹤逃跑的俄軍士兵（圖擷取自@RALee85 推特）

    烏克蘭無人機跟蹤逃跑的俄軍士兵（圖擷取自@RALee85 推特）

    2022/04/08 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭軍隊以出色的戰略與先進的武器，開始扭轉原本不利的戰況，其中無人機部隊在戰場上屢建奇功，讓俄軍們損失慘重，近日有段影片流出，烏軍無人機跟蹤逃跑的俄軍士兵，進而發現躲藏的俄軍，情報回傳後，烏軍成功砲擊躲藏的俄軍。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）8日在推特PO出一段影片，可以看到影片中有位俄軍士兵正在放足狂奔，時不時還會回頭確認後方的狀況，接著畫面持續推近，可以看到有一些俄兵躲在洞裡向外探頭。

    李在推文中表示，拍攝該影片的烏克蘭無人機正在追蹤逃離烏克蘭砲火攻擊的俄軍士兵，俄兵一路上都被無人機跟蹤，並把無人機帶往他單位躲藏的位置，不久後烏軍成功砲擊這些被發現的俄軍。

    烏軍發現俄軍的躲藏點後立刻砲擊。（圖擷取自@RALee85 推特）

    烏軍發現俄軍的躲藏點後立刻砲擊。（圖擷取自@RALee85 推特）

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