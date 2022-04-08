聯合國93：24俄羅斯人權理事會停權 中國投反對票

聯合國大會7日以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的職權，以回應俄軍在入侵烏克蘭時「嚴重與有系統地」侵犯與踐踏人權。（法新社）

2022/04/08 01:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國大會7日以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會（UNHRC）的職權，以回應俄軍在入侵烏克蘭時「嚴重與有系統地」侵犯與踐踏人權。但俄國盟友中國一如預期投下反對票。

烏克蘭外交部長庫列巴隨即發表聲明，感謝國際仗義相助，選擇歷史正確的一方，讓俄國的戰爭罪犯在以保護人權為宗旨的聯合國組織裡沒有容身之地。

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美國在日前烏克蘭小鎮布查傳出有數百名平民遭屠殺後，宣布尋求停止俄羅斯在人權理事會的職權；駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德呼籲先前支持2項譴責俄羅斯決議案的140個國家再次投下贊成票。

烏俄兩國代表在投票前言詞交鋒，烏國駐聯合國大使基斯利茨亞抨擊俄國不僅犯下違反人權罪行，更動搖國際和平安全的基礎。俄國駐聯合國副大使庫茲明則說，該提案反映出美國企圖維持主宰地位，俄國不接受片面、造假的指控。中國常駐聯合國代表張軍在投票前預告，會投下反對票。

人權理事會是聯合國跨政府機構，由47個成員國組成，俄國在2020年10月的改選中，與中國等多個人權紀錄欠佳的國家一起當選，3年任期原定明年底到期。人權理事會成員由聯大成員國投票產生，根據規定，只要取得聯大成員3分之2同意（棄權不計），便可將人權理事會成員停權。

聯大自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已分別在3月2日與3月24日以壓倒性票數通過譴責俄羅斯的決議案，贊成票分別為141票與140票，明顯超過3分之2。過去曾有人權理事會成員遭到停權，利比亞在2011年時因效忠當時獨裁者格達費的部隊對抗議人士施暴，而被逐出人權理事會。

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