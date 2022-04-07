自作孽！俄國經濟30年來最慘 總理：冷戰都沒這樣

俄總理米舒斯京（Mikhail Mishustin，見圖）7日坦言，俄羅斯面臨30年來最嚴峻挑戰，但也強調外國勢力想將俄羅斯經濟孤立於國際社會的意圖不會成功。（路透）

2022/04/07 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際制裁，俄總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）7日坦言，俄羅斯面臨30年來最嚴峻挑戰，但也強調外國勢力想將俄羅斯經濟孤立於國際社會的意圖不會成功。

據《路透》報導，面臨西方各國不斷加強的經濟制裁，俄羅斯總理米舒斯京今（7）日坦言，俄羅斯面臨30年來最嚴峻的情勢。他說：「毫無疑問的，現況可稱為俄羅斯30年來最艱困，這種制裁連（美蘇）冷戰最嚴重的時期都沒見過。」

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報導指出，隨著烏克蘭近期遭俄軍屠殺、摧殘的實際情況陸續曝光，西方各國正大舉加強對俄制裁，希望能藉此終止俄羅斯侵略的攻勢。除切斷俄羅斯銀行與SWIFT系統的連結外，許多國家、企業都開始拒絕俄羅斯油貨，加深俄國經濟困境。

在近期新一波制裁之前，俄羅斯原計劃可以實現至少1%GDP的國家預算盈餘，約1.3兆元盧布（台幣約4750億元），但米舒斯京今日也改口表示，俄羅斯將會把所有盈餘用於國家補助。

目前俄羅斯政府已承諾會將逾1兆元盧布（台幣約3650億元）用以國家補助，補貼企業、社福支出和沒有兒女的家庭，其中2500億元盧布（台幣約912億元）將用以補助俄羅斯鐵路公司。

在此之前，俄羅斯已經實施「資本管制」，嚴格限制外資企業或金融公司轉售俄境內資產，將外資流失縮減到最小，以反制各國制裁。對此，米舒斯京說：「如果你要撤出，工廠必須繼續生產，因為它能夠提供工作，我們的國民在那裡工作。」

許多外資公司開始將產業轉售給俄羅斯本地企業，米舒斯京對此也樂觀表示，這種情況提供了新的商業機會，他說：「我們的金融系統挺過來了，股市和盧布都開始穩定，我不相信有任何國家可以撐過這個難關，但我們做到了。」

據悉，歐盟執委會5日提案對俄進行新一波制裁，內容包括禁止俄羅斯煤炭進口以及禁止俄籍船隻停靠歐盟國家港口等，並表示將持續協調，目標是一併禁止俄羅斯原油進口。

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