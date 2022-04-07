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    金正恩無視華府談判提議 美國：北韓擬4/15進行核試

    美國政府北韓特別代表金星容（Sung Kim）6日表示，北韓可能計畫在4月15日進行近5年來的首次核武器試驗。（美聯社資料照）

    美國政府北韓特別代表金星容（Sung Kim）6日表示，北韓可能計畫在4月15日進行近5年來的首次核武器試驗。（美聯社資料照）

    2022/04/07 13:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府北韓特別代表金星容（Sung Kim）6日表示，平壤無視華盛頓的談判提議，可能計畫在4月15日進行近5年來的首次核武器試驗。

    《法新社》報導，金星容6日在電話簡報上說，華盛頓認為平壤可能會計畫在下週4月15日太陽節期間，大規模展示日益成長的核子武器能力，以此慶祝金日成誕辰110週年。

    金星容說，「我們擔心在即將到來的4月15日週年之際，北韓可能會採取一項挑釁行動。我不想有過多揣測，但我認為這可能是另一次飛彈發射，也可能是一次核試驗。」

    他強調，平壤繼續無視華盛頓提出的恢復討論從朝鮮半島清除所有核武器的提議，美國已在公開或私下發出多個訊息，邀請北韓進行無條件對話，但美方沒有收到北韓的任何回應，這非常令人失望，相對的，北韓近期進行3次洲際彈道飛彈試射，嚴重威脅地區安全。

    金星容還說，中國和俄羅斯沒有幫助推動重啟總統拜登與北韓領導人金正恩的會談。

    金正恩妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正5日警告說，如果南韓軍隊發動先發制人的攻擊，平壤將使用核子武器消滅南韓軍隊。

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