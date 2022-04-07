無所畏懼！烏一台T-64坦克朝「整排」俄軍戰車伏擊開火

烏克蘭埋伏得宜的T-64主力戰車，成功擊中了俄軍一輛BTR-82A裝甲運兵車。（圖擷取自@Arslon_Xudosi推特）

2022/04/07 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭邁入第43天，近日社群平台流出一段烏軍在切爾尼戈夫州（Chernihiv Oblast）小鎮與俄軍交手的畫面，只見烏軍一輛埋伏得宜的T-64主力戰車（T-64 Main Battle Tank），對著一排俄軍戰車開火，砲彈更摧毀其所擁有的一輛BTR-82A裝甲運兵車。

據英媒《每日星報》報導，烏克蘭時間3月31日，烏俄兩軍的戰車，在切爾尼戈夫州轄下的新巴桑鎮（Nova Basan）交手，烏軍一輛隸屬於「兄弟會營」（Bratstvo Battalion）、埋伏得宜的T-64主力戰車，對整排的俄軍戰車開火，頓時敵軍戰車飄出灰煙。

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據報導，烏軍藏匿於房屋間的T-64主力戰車，從縫隙中執行射擊任務，成功擊中了俄軍一輛BTR-82A裝甲運兵車，頓時該車化為一團火球，成功遭到摧毀。

隨後，一輛俄軍坦克在遭摧毀的BTR-82A戰車後方排列，在田野上執行反攻，但俄國士兵似乎沒有抓出烏軍T-64戰車的所在位置，因為俄軍戰車行徑間執行射擊時，彼此距離較遠。

據了解，這段影片是在首都基輔（kyiv）郊外50英里（約80.5公里）的地方，由無人機鏡頭所拍下，畫面也拍下了另一輛俄軍坦克燒焦的外殼，旁邊還倒臥2名士兵的遺體。

#Ukraine: Insane combat footage shows a single Ukrainian tank engaging a large #Russia-n convoy consisting of several tanks and BTR-82A. Several Russian vehicles destroyed. pic.twitter.com/q6DUmRE98y — Arslon Xudosi ???????? （@Arslon_Xudosi） April 5, 2022

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