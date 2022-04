無所畏懼！烏一台T-64坦克朝「整排」俄軍戰車伏擊開火

2022/04/07 14:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭邁入第43天,近日社群平台流出一段烏軍在切爾尼戈夫州(Chernihiv Oblast)小鎮與俄軍交手的畫面,只見烏軍一輛埋伏得宜的T-64主力戰車(T-64 Main Battle Tank),對著一排俄軍戰車開火,砲彈更摧毀其所擁有的一輛BTR-82A裝甲運兵車。

據英媒《每日星報》報導,烏克蘭時間3月31日,烏俄兩軍的戰車,在切爾尼戈夫州轄下的新巴桑鎮(Nova Basan)交手,烏軍一輛隸屬於「兄弟會營」(Bratstvo Battalion)、埋伏得宜的T-64主力戰車,對整排的俄軍戰車開火,頓時敵軍戰車飄出灰煙。

據報導,烏軍藏匿於房屋間的T-64主力戰車,從縫隙中執行射擊任務,成功擊中了俄軍一輛BTR-82A裝甲運兵車,頓時該車化為一團火球,成功遭到摧毀。

隨後,一輛俄軍坦克在遭摧毀的BTR-82A戰車後方排列,在田野上執行反攻,但俄國士兵似乎沒有抓出烏軍T-64戰車的所在位置,因為俄軍戰車行徑間執行射擊時,彼此距離較遠。

據了解,這段影片是在首都基輔(kyiv)郊外50英里(約80.5公里)的地方,由無人機鏡頭所拍下,畫面也拍下了另一輛俄軍坦克燒焦的外殼,旁邊還倒臥2名士兵的遺體。

