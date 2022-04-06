中國封城鬧亂象 外媒點出中官方堅持清零背後原因

中國近來疫情再起，封城後亂象不斷。（法新社）

2022/04/06 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來疫情再起，封城後亂象不斷，當前不少西方國家已經走向共存，而中國堅持清零路線，外媒認為這跟中國領導人習近平把防疫綁定自己的政治聲望有關。

《法廣》報導，Omicron變異株襲擊世界諸多國家，歐美在最嚴重時，每日感染人數高達數十萬，但當局判斷，這種變異株感染力強、致死率低，不會擠壓到太多醫療資源，因此許多國家走向完全開放，與病毒共存，而中國之所以仍選擇清零，從中媒的評論可以看出端倪。

請繼續往下閱讀...

報導引述《深圳特區報》的說法，該報認為這兩種路線是一種制度之爭、國力之爭與治理能力之爭，甚至是文明之爭，這種說法與中國官方立場不謀而合，多家官媒不斷強調中國是世界防疫優等生、堅持動態清零不放鬆。

從官媒的說法可以看出，動態清零是習近平主導的路線，政論家胡平認為，中共當局未必不知清零無用，但習定於一尊，出於維護個人權力考量，堅持清零政策。政治評論員鄧聿文則在《德國之聲》指出，習近平把防疫作為體現制度優勢和個人成就的工具，因此清零便成了必然的結果。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法