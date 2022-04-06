為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國封城鬧亂象 外媒點出中官方堅持清零背後原因

    中國近來疫情再起，封城後亂象不斷。（法新社）

    中國近來疫情再起，封城後亂象不斷。（法新社）

    2022/04/06 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近來疫情再起，封城後亂象不斷，當前不少西方國家已經走向共存，而中國堅持清零路線，外媒認為這跟中國領導人習近平把防疫綁定自己的政治聲望有關。

    《法廣》報導，Omicron變異株襲擊世界諸多國家，歐美在最嚴重時，每日感染人數高達數十萬，但當局判斷，這種變異株感染力強、致死率低，不會擠壓到太多醫療資源，因此許多國家走向完全開放，與病毒共存，而中國之所以仍選擇清零，從中媒的評論可以看出端倪。

    報導引述《深圳特區報》的說法，該報認為這兩種路線是一種制度之爭、國力之爭與治理能力之爭，甚至是文明之爭，這種說法與中國官方立場不謀而合，多家官媒不斷強調中國是世界防疫優等生、堅持動態清零不放鬆。

    從官媒的說法可以看出，動態清零是習近平主導的路線，政論家胡平認為，中共當局未必不知清零無用，但習定於一尊，出於維護個人權力考量，堅持清零政策。政治評論員鄧聿文則在《德國之聲》指出，習近平把防疫作為體現制度優勢和個人成就的工具，因此清零便成了必然的結果。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國單日本土病例破2萬例 疫情遍及27省
    2022/04/06 10:22

    中國單日本土病例破2萬例 疫情遍及27省
    台灣疫情升溫該封城？醫：上海高壓清零仍日增1.3萬例
    2022/04/06 09:06

    台灣疫情升溫該封城？醫：上海高壓清零仍日增1.3萬例

    抗通膨選好宅 富宇哈佛苑學區保值佳
    上海封城氣氛肅殺！影片瘋傳：武警街頭持槍站崗、巡邏
    2022/04/06 07:35

    上海封城氣氛肅殺！影片瘋傳：武警街頭持槍站崗、巡邏
    中國女主播警告1區小心防疫 遭停職批評：沒把黨放第一位
    2022/04/06 06:59

    中國女主播警告1區小心防疫 遭停職批評：沒把黨放第一位

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播