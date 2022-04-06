中國單日本土病例破2萬例 疫情遍及27省

中國武漢肺炎疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1383例，以及1萬9089例無症狀感染，單日新增本土案例逾2萬例。（美聯社）

2022/04/06 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1383例，以及1萬9089例無症狀感染，單日新增本土案例逾2萬例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等27省。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1415例，包含境外移入32例，本土新增1383例。本土中包含吉林973例、上海311例、浙江17例、海南10例、四川10例、山西8例、黑龍江8例、遼寧7例、福建7例、廣東7例、河北6例、北京4例、山東4例、天津3例、江蘇3例、江西2例、湖南1例、雲南1例、陝西1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬9199例，其中境外移入110例，本土1萬9089，本土包含上海1萬6766例、吉林1798例、河北103例、江蘇74例、安徽56例、浙江50例、山東45例、遼寧43例、江西33例、河南33例、福建22例、海南22例、新疆7例、湖北6例、天津5例、四川4例、雲南4例、黑龍江3例、廣東3例、山西2例、廣西2例、貴州2例、青海2例、北京1例、湖南1例、陝西1例、甘肅1例。

中國衛健委也指出，截至4月5日24時，中國累計確診15萬8793例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬4565例當中，有75例是重症病例。

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