2022/04/05 10:13

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭全國奮勇抗戰,讓俄羅斯軍隊損失慘重,而戰鬥中不幸陣亡的烏克蘭士兵,他們被運送到故鄉文尼察(Vinnytsya)時受到當地民眾們以最高的敬意哀悼迎接。

烏克蘭基輔獨立報(The Kyiv Independent)軍事記者伊利亞(Illia Ponomarenko)4日在推特PO出照片,可以看到照片中有一列送葬隊伍走在馬路中央,路旁有些民眾還拿著鮮花與烏克蘭國旗,但他們和其他民眾多以單膝跪下、神色哀戚,對著向陣亡士兵們致意。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯軍隊近日陸續撤出北方,將戰略重心移往烏克蘭南部與東部,打算在此包圍、壓制烏克蘭軍隊,藉此掩蓋俄軍先前的失敗。

This is how we bury our soldiers.

Vinnytsya Region. pic.twitter.com/M15vSJFklu