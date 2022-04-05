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    上海本土病例日增逾1.3萬例 官方嚴格落實足不出戶

    上海武漢肺炎疫情近日全面爆發。（美聯社）

    上海武漢肺炎疫情近日全面爆發。（美聯社）

    2022/04/05 08:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日全面爆發，中媒今上午引述上海市衛健委消息指出，過去一天上海新增268例本土病例及1萬3086例無症狀感染病例。

    中國近期疫情急遽升溫，上海、吉林的確診數更是連日居高不下，上海在前兩天陸續單日新增超過8200、9000例本土病例後，今上午中媒引述上海市衛健委消息指出，4日0時至24時，新增本土病例268例和無症狀感染13086例，其中有4例確診病例原本無症狀，14例確診病例和12592例無症狀感染者是在隔離管控中發現，其餘則是在相關風險人群排查中發現。至於境外移入確診病例3例和無症狀感染者2例，都是在閉環管控中發現。

    昨晚上海市官方也宣布，全市已順利完成「新一輪核酸採樣工作」，之後將進行檢測、複核、人員轉運和分析研判，在全部完成後會再確認後續管控措施，在此之前仍將「嚴格落實足不出戶」。國務院副總理孫春蘭也強調，將努力用最短時間實現社會面清零的目標。

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