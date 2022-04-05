為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國疫情加劇維穩！不只解放軍 大批武警進駐上海

    中國山東省濟南市的醫護人員，3日準備前往上海支援抗疫。（美聯社）

    中國山東省濟南市的醫護人員，3日準備前往上海支援抗疫。（美聯社）

    2022/04/05 05:49

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全面爆發，4日執行全市核酸檢測，受檢人數近2500萬人，當地基層官員、學者及民衆對防疫措施怨聲載道。官方聲稱，約有萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海，但上海市民透露，還有大批武裝警察（武警）抵達上海，除協助對抗疫情，還要「維穩」防控社會事件，在社區門口持槍參與封控。

    中國國家衛生健康委員會官網4日通報，3日上海新增425起本土確診病例，新增無症狀感染病例8581例，總計達9006例，高於前一天通報的8226例。當局仍堅持「動態清零」的抗疫策略，軍方抽調衛勤力量2000餘人，加上周邊各省支援醫療人員約萬人進駐，以因應龐大的採檢和收治量。

    然而，上海當地網路消息指稱，馳援上海的各地人員可能有數萬、甚至達到10萬人。住在機場附近的居民馮女士4日告訴自由亞洲電台（RFA），外地武警已到達上海並投入戒備，3日晚間不斷有大型飛機起降的轟鳴聲，「武警3月28、29日就來了，大量武警。之前是悄悄進來，因爲副總理孫春蘭來過了，就正大光明的進來了。」

    上海浦西學者張進向RFA表示，他居住的社區門口就有武警崗哨，防止居民翻牆或隨意外出；「現在把部隊都開進來了…特別是小區的老頭老太太們管不住了，一個小區門口派駐一個持槍特警，怕上海出事，現在就要管起來，（上海）出事就不是小事。現在就像一個破燈籠，這裡糊上，那裡破了。」

    張進批評中國政府違背科學，堅持「政治正確」，後果會很嚴重，但最終還是由老百姓承受重大損失；「一切都是政治化，一切都是行政命令，上海原來想搞一個防疫特區，試一下，沒想到是現在這樣。據說『兩會』期間就有感染者，但不讓上報。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    上海4日執行全市核酸檢測，受檢人數近2500萬人，當地基層官員、學者及民衆對防疫措施怨聲載道。（法新社）

    上海4日執行全市核酸檢測，受檢人數近2500萬人，當地基層官員、學者及民衆對防疫措施怨聲載道。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情擋不住！中國官方批准2款mRNA疫苗臨床試驗
    2022/04/04 21:20

    疫情擋不住！中國官方批准2款mRNA疫苗臨床試驗
    中國傳「嬰兒PCR採檢遭捅死」醫護急搶救！ 警還原真相
    2022/04/04 20:26

    中國傳「嬰兒PCR採檢遭捅死」醫護急搶救！ 警還原真相

    沛納海大膽創新 引領錶壇環保風潮
    上海官員踢爆官方PCR造假 怒批「專家快被搞瘋」！
    2022/04/04 20:23

    上海官員踢爆官方PCR造假 怒批「專家快被搞瘋」！
    上海封城幕後政治權鬥正夯？大外宣籲抗議「請找回你的人性」
    2022/04/04 08:04

    上海封城幕後政治權鬥正夯？大外宣籲抗議「請找回你的人性」
    武漢肺炎》封控？管控？中國防疫霧煞煞 用詞一次看懂
    2022/04/03 20:47

    武漢肺炎》封控？管控？中國防疫霧煞煞 用詞一次看懂
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播