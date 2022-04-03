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    疫情快速擴大！ 中共副總理孫春蘭抵上海主持抗疫

    由於上海疫情持續擴大，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭2日已親赴上海主持疫情防控。圖為在上海新國際博覽中心的集中隔離點。（美聯社）

    由於上海疫情持續擴大，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭2日已親赴上海主持疫情防控。圖為在上海新國際博覽中心的集中隔離點。（美聯社）

    2022/04/03 12:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數持續增加，重點疫區之一的上海，昨本土新增確診438例、本土無症狀感染者有7788例，共達逾8千例。因為上海疫情持續擴大，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭昨（2日）已親赴上海主持疫情防控。

    綜合中媒報導，據中國國家衛生健康委員會於3日發布，截至今日0時，單日本土新增確診1455例、本土無症狀感染者1萬1691例，總共有1萬3146例例，其中上海本土新增確診有438例、無症狀感染者7788例，共達8226例，相較前1日增加1915例，佔全國總數約7成。

    報導指出，為達成習近平指示和李克強總理要求，孫春蘭昨（2日）已親赴上海調查、研究疫情防控工作，抵達後與上海市委員和市府等負責人交換意見，並主持召開專家座談會，在聽取匯報後，前往上海世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村等地區考察。

    孫春蘭強調，堅持「動態清零」，盡快提升核酸篩檢能量，「不漏一戶、不落一人」，同時調集醫護人員、防控物資等資源，以積極支援上海防控措施，同心協力盡快打贏這場硬仗。

    孫春蘭說，在2500萬人口的特大城市應對Omicron變異株疫情，仍須保持核心功能的正常運轉，將是一場艱困的巨大挑戰。

    據悉，上海截至4月3日9點，發現密切接觸者達5萬6896例，均持續追蹤中，其中篩測結果為陽性者有5萬4251例，其餘仍在檢測中。

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