愛美的力量！南韓擬取消戶外戴口罩 化妝品股應聲暴漲

南韓擬取消戶外戴口罩等規定，消息一出導致韓國交易所的化妝品股票大漲。南韓化妝品專櫃示意圖。（彭博）

2022/04/02 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府考量武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情傳播似乎已過高峰，因此將放寬社交距離相關措施，其中包括戶外不用再戴口罩等等，消息一出導致韓國交易所的化妝品股票應聲暴漲。

據《朝鮮日報》報導，4月1日，麗得姿化妝品飆至漲停價3580韓元（約新台幣84元），Hanbul則上漲24.46％（韓股漲跌幅限制為30％）以2萬5700韓元（約新台幣604元）作收，其他還有Tony Moly漲了16.16％、Able C&C漲11.55％等等。

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據了解，南韓政府所放寬的規定，包括4日起多種營業場所營業時間延長至凌晨0時、聚會限制人數從8人增為10人，以及18日起除了室內戴口罩等無法更改的重要規定之外，重新審視解除其他社交規則的可能性。

南韓證券研究員指出，化妝品公司由於疫情導致銷售額下降，但隨著政府發布明確的公告，讓投資者預期化妝品業績將會得到顯著改善，因此熱錢紛紛湧入相關股票。除此之外，紡織股（服飾）、旅遊股也會隨著經濟活動恢復呈現上升趨勢。

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