影帝西恩潘獻策 號召富豪3億美元買F-16支援烏克蘭

烏俄戰爭期間，西恩潘不斷為烏克蘭發聲。（路透）

2022/04/02 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢影帝西恩潘（Sean Penn）高度關注烏俄戰事，戰爭之初還親自飛往烏克蘭拍攝紀錄片，並放話奧斯卡典禮要是不讓烏總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenksiy）發表演說就要熔掉講座。如今他更號召全球富豪，花3億美元（約新台幣86.9億元）便可買到2個編隊共12架F-15、F-16戰鬥機，提升烏克蘭的空戰能力。

西恩潘在推特寫道，「據公開來源指出，2個中隊的F-15、F-16戰鬥機（即12架比俄國米格、蘇愷性能更好的飛機），只要快速訓練3週時間，就能加入烏克蘭空戰行列。這只需要花私人買家約3億美元，另加上2億美元的飛彈防禦系統，總共只要5億美元。」

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西恩潘說，「一名億萬富翁就能夠終結這場戰爭。當然，還得考量一些附加條件，包括武器、維修和飛機跑道等，但似乎值得考慮。」

烏克蘭空軍能量與俄國實力差距不小，雖然一度傳出有王牌飛行員「基輔戰鬼」擊落數架俄國戰機，整體戰況仍不樂觀，也因此澤倫斯基不斷呼籲歐美支援戰鬥機。但美方擔心此舉恐讓戰事升溫，僅提供刺針飛彈等防空性武器。

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