早知俄羅斯入侵計畫？中國被爆在戰前網攻烏克蘭

烏克蘭國家安全局（SBU）的請報顯示，俄羅斯入侵烏克蘭之前，中國對烏克蘭的軍事和核電廠進行大規模網攻。（示意圖，法新社資料照）

2022/04/02 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）的情報顯示，俄羅斯入侵烏克蘭之前，中國對烏克蘭的軍事和核電廠進行大規模網攻。美國情報部門表示此項情報是準確的，英國政府也證實正在調查中國對烏克蘭的網路攻擊。

英國《泰晤士報》（The Times）報導，烏克蘭國家安全局的情報備忘錄指出，由中國政府指派駭客對烏克蘭國防部等機構在內的600多個網站進行了數千次網路攻擊，這些網攻在北京冬季奧運會結束前開始，並在俄羅斯入侵的前一天（2月23日）達到頂峰。

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烏克蘭國家安全局說，中國試圖入侵多個政府機構，包括烏克蘭國防軍、國家銀行和鐵路局。情報備忘錄稱，這些攻擊目的在竊取數據，並設法破壞或關閉烏克蘭的國防和關鍵基礎設施。

備忘錄提到，儘管俄羅斯在入侵前夕也對烏克蘭進行多次網路攻擊，但中國解放軍的網攻可以透過烏軍網路戰部隊的工具和方法辨識出來。

美國情報部門表示，關於中國在俄羅斯入侵前對烏克蘭政府設施進行網路攻擊的訊息是準確的。中國駐英國大使館沒有對此消息做出回應。

《衛報》報導，英國政府證實，國家網路安全中心正在對此進行調查。英國政府發言人說，「國家網路安全中心正在與我們的國際合作夥伴一起調查這些指控。」

網路安全專家表示，中國網路攻擊的時間似乎證實莫斯科已經將其入侵計畫通知了北京。美國網路安全公司SentinelOne的資深威脅研究員黑格爾（Tom Hegel）說，這些駭客看起來刻意不想曝露身分，對網路情報竊取活動來說並不正常，顯示這些駭客知道將要發生事情的重要性。

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