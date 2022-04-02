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    避免核緊張升溫 美軍取消試射洲際彈道飛彈

    美軍取消義勇兵3型洲際彈道飛彈試射。（路透）

    美軍取消義勇兵3型洲際彈道飛彈試射。（路透）

    2022/04/02 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄總統普廷在對烏克蘭侵略期間提升核戰備層級，點燃外界對於核戰的恐慌，也影響到了美軍的規劃。外媒透露，美軍因擔憂核態勢升高，取消了洲際彈道飛彈（ICBM）義勇兵3型（Minuteman III）試射。

    《路透》報導，美國防部上月2日宣布，延後原定當週進行的義勇兵3型洲際彈道飛彈試射，以緩和局勢。美空軍發言人史達芬尼克（Ann Stefanek）當地時間週五指出，整個試射行動已經取消，理由同樣為避免升高烏俄戰爭所導致的緊張情勢，下一波試射預計今年中後進行。

    美共和黨參議員殷荷菲（Jim Inhofe）3月宣布延後試射時就表達失望之意，認為試射是確保美國核威懾力的關鍵工作之一。詹姆斯馬丁防核擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）專家路易斯（Jeffrey Lewis）則認為，「試射固然有其價值，但我不認為在一整個龐大計畫中略過一次會是什麼大事。」

    克里姆林宮先前表示，在烏克蘭的任何行動都不是使用核武器的理由，「只有在國家存亡遭遇威脅的情況下，我們才能使用核武器來消除這些威脅。」

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