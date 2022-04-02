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    軍情動態》美陸軍M-SHORAD防空營年底成軍 防空火力超強大

    美國陸軍規劃滿編配有「機動短程防空（M-SHORAD）」系統的防空營。M-SHORAD示意圖。（圖擷自「US Military Power」YT）

    美國陸軍規劃滿編配有「機動短程防空（M-SHORAD）」系統的防空營。M-SHORAD示意圖。（圖擷自「US Military Power」YT）

    2022/04/02 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍規劃在今年底之前，滿編配有「機動短程防空（Mobile Short Range Air Defense，M-SHORAD）」系統的防空營，藉此強化野戰對空的能力。

    《Defense News》報導，美國駐歐第4防空砲兵團第5營（5-4 ADA）已配有M-SHORAD將近1年，並在今年2月於波蘭參加美國陸軍軍刀突擊演習，預計今年第4季度展開全面部署計畫，向4個營部署144個M-SHORAD系統。

    1名M-SHORAD車輛指揮官透露，這款系統比復仇者防空飛彈（Avenger SHORAD）更方便使用。另外，M-SHORAD系統的未來展望包括搭配外大氣層動能殺傷攔截器、能量武器（如雷射系統），進而防禦戰機、無人機、火箭、火砲和迫擊砲的攻擊。

    M-SHORAD性能及配備武器諸元：

    發射載台：史崔克A1型8輪裝甲車。

    配備武器系統：1門30公厘XM-914鏈砲、1座4聯裝「刺針」飛彈發射器，與2枚AGM-114L「長弓地獄火」反裝甲飛彈（亦可打擊旋翼機）。

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