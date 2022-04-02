外籍男勃起50小時 上海醫院爽稱打贏「丁丁保衛戰」反被轟

上海第六人民醫院對打贏丁丁保衛戰相當自豪。（圖翻攝網路）

2022/04/02 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海近日武漢肺炎疫情延燒，醫療資源吃緊，甚至陸續傳出有急症、重症患者得不到救治的消息，沒想到就在這個風雨飄搖時刻，上海第六人民醫院卻在社交平台發表一篇奇聞，叫做「新冠疫情籠罩下的『丁丁保衛戰』」，內容描述他們如何救治一名陰莖異常勃起的外籍人士，結果被中國網友罵到刪文。

這篇文章寫著，日前該飯店收治一位外籍患者，他陰莖異常勃起50個小時，情況相當危急，救治之後卻又再度異常勃起，院方立即施行相當有挑戰性的陰莖海綿體分流術，但更大的問題在於該外籍人士來自高風險地區，因此手術之餘還要顧及疫情防控。

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文中表示，院方高層對此高度重視，甚至連市衛健委、市領導都指示必須全力救治，歷經一個半小時手術終於成功，「整個團隊都沉浸在成功的喜悅之中」，文末指出，醫務工作者在疫情防控關鍵時期，面對來自境外高風險地區的患者，仍齊心打贏「丁丁保衛戰」。

該文引發中國網友怒火，紛紛認為上海醫療資源緊張，院方卻在此時高調宣傳救了一個外籍人士的陰莖，活該被罵崇洋媚外，也有人表示，這個手術是10多天前做的，站在醫療學術交流的角度來看沒有太大問題，但問題是在當前特殊的時間點發布，而且文筆還如此高調，才會引起眾怒。

上海第六人民醫院對此證實，確實有進行該項手術，但不接受採訪，目前該篇文章已經被刪除。

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