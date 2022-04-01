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    美國主力預警機E-2D 中國專家坦承對殲-20有威脅性

    美國E-2D預警機，為美國海軍航空母艦的主力艦載預警機。（圖擷取自美國海軍網站）

    美國E-2D預警機，為美國海軍航空母艦的主力艦載預警機。（圖擷取自美國海軍網站）

    2022/04/01 11:28

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    軍情動態》美軍E-2D先進預警機墜毀 造成1死2傷

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍1架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawk Eye/AHE）3月30日維吉尼亞海岸墜毀，造成1死2傷。E-2D是E-2空中預警機最新型號，E-2是全世界產量最大，量產時間最久，使用國家最多的艦載預警機，中國專家曾坦承對中國戰機殲-20有一定的威脅。

    E-2是由美國諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）在1950年代末期研製的艦載空中早期預警與航空管制機，是美國海軍目前唯一使用的艦載空中預警機，目前服役中的型號為E-2C與鷹眼-2000，最新型號為E-2D。目前使用國家為埃及空軍、法國海軍航空隊、日本航空自衛隊、墨西哥海軍、中華民國空軍和美國海軍。

    E-2機背上有一個直徑7公尺的圓形雷達罩，是該預警機外觀上最大的特徵，雷達罩的氣動構造經過特殊設計，在飛行時可以產生升力，藉以減少因裝設雷達而製造的空氣阻力。最新型的E-2D則改成AN/APY-9主動電子掃描陣列雷達，因此雷達罩不必旋轉，這是與其他鷹眼機最大的不同。

    台灣空軍現有的預警機隊6架E-2K（相當於E-2C Hawkeye 2000構型），機體結構年齡最輕的2架業已服役16年，其他4架從E-2T提升的（包括1架當年曾因落地重創修復者）結構年齡則已逾26年，因此空軍爭取將現有E-2K升級成E-2D構型，可協調戰區飛彈防禦系統，並助強台灣的飛彈反擊能力。

    E-2D裝備有主動電子掃描陣列（AESA）雷達，其偵搜範圍遠遠超出E-2K預警機，可以有效掌握偵測小型、低雷達截面（low-RCS）目標，例如共軍殲20等匿蹤戰機的蹤跡，此外，也可為台灣自製中丶長程反艦飛彈（如：雄二與雄三的增程型）提供目標獲得資料。

    中國軍事專家曾表示，E-2D預警機從技術規格上看，對隱身目標的確有一定的探測能力，它對於中國戰機殲-20有一定的威脅，另外E-2D的雷達抗干擾能力、抑制雜波的能力也比較強，不僅可以引導空軍作戰，也可以引導海軍空海一體來作戰，打通了整個數據鏈。

    E-2諸元：

    推進力：2台艾里遜 T-56-A427 渦輪螺旋槳發動機（每個5100軸馬力）

    長度：17.5公尺

    高度：5.6公尺

    翼展：28公尺

    重量：最大總起飛重量23,850公斤；基本重量18,090公斤

    速度：300節以上（每小時552公里）

    最高飛行高度：9100公尺

    機組人員：5

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