「危害黨的集中統一」中國前司法部長傅政華被雙開

已落馬的中國前司法部長傅政華3月31日被中共中紀委國家監委網站公告開除黨籍和公職（雙開）。（路透資料照）

2022/04/01 00:15

〔中央社〕中共中紀委國家監委網站3月31日發布，已落馬的前司法部長傅政華被開除黨籍和公職（雙開）。調查指他政治野心極度膨脹，參加前公安部副部長孫立軍的政治團伙，「危害黨的集中統一」。

傅政華2020年以屆齡為由，卸下司法部長職務，轉任全國政協委員，並被任命為全國政協社會和法制委員會副主任。

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2021年10月2日，中紀委國家監委宣布，傅政華正接受紀律審查和監察調查；同月28日，他被免去政協的職務。

根據公告，日前，經中共中央批准，中紀委國家監委對第19屆中央委員、全國政協社會和法制委員會前副主任傅政華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

公告說，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，「政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；」

公告又說，傅政華在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；長期搞迷信活動，對抗組織審查等。

此外，他還被指生活奢靡享樂，長期違規占用多套住房等，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

據公告，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予傅政華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共19大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

今年1月，中國中央電視台播出反腐專題片「零容忍」，內容指「孫力軍政治團伙案」的政治和經濟問題交織，是「19大以來查處最嚴重的案件之一」。傅政華也出現在片中。

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