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    超強悍！美軍A10疣豬攻擊機掛滿16枚「全球最精準炸彈」

    A-10C雷霆二式攻擊機機腹下的4個掛載點，一共掛滿16枚GBU-39 小直徑炸彈。（圖／美國空軍））

    A-10C雷霆二式攻擊機機腹下的4個掛載點，一共掛滿16枚GBU-39 小直徑炸彈。（圖／美國空軍））

    2022/03/31 15:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍裝備司令部於2019年完成現有173架A-10C雷霆二式攻擊機（ Thunderbolt II ）的機翼更新，讓這款從1977年就開始服役的攻擊機，又能再戰20年。美國空軍3月25 日發布了第一張A-10攻擊機裝載 GBU-39 小直徑炸彈（SDB）的照片，透過BRU-61/A彈架系統（每個彈架可以攜帶 4枚炸彈），讓4個掛載點掛滿了16枚號稱「全球最精準的炸彈」。

    A-10攻擊機被美軍暱稱為「疣豬」（Warthog），主要用於密接地面支援任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標，機上掛載大量導彈及炸彈。A-10戰績輝煌，曾參與過1991年波斯灣戰爭、1999年科索沃戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭、2011年利比亞戰爭。如果升級延壽後服役至2030年以後，機齡將超過50歲，可說是美軍現役最強悍也最長壽的戰機。

    美國空軍表示，相關測試由第40 飛行試驗中隊於 2月9 日在佛州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）附近進行的。裝載的GBU-39是美國近年來研發的一種低成本、重量輕、高精確度和低附帶毀傷的小直徑炸彈，射程達110公里，使用GPS和慣性導航引導，其圓概率誤差（CEP）僅約5至8公尺，號稱全世界最精確的炸彈。

    目前美國空軍的大多數軍機都能投放GBU-39，其中包括第四代和第五代戰機與B-1、B-52等轟炸機，一架B2就能攜帶192枚並癱瘓30座機場。

    GBU-39外形細長，僅僅1.75公尺，採用了先進的抗干擾GPS制導裝置以及慣性導航系統，可以準確擊殺目標。它的殼體採用硬度極高的材料製造。儘管只裝有22.7公斤炸藥，但是這種重113公斤的炸彈與一般900公斤炸彈擁有同樣的穿透能力。

    SDB炸彈雖然小，作戰威力和作用卻不小，可以攻擊包括指揮所掩體、飛機掩蔽庫、飛彈陣地、機場跑道在內的多種目標。實驗證實GBU-39可以穿透超過1公尺的鋼筋混凝土，可以用於惡劣天氣，並能在110公里的敵防空區外投擲。

    GBU-39小直徑炸彈是體積小、重量輕、能準確命中目標、而且能在任何天候下使用的精良武器。（圖／波音公司）

    GBU-39小直徑炸彈是體積小、重量輕、能準確命中目標、而且能在任何天候下使用的精良武器。（圖／波音公司）

    生產於1970年代的美國空軍A-10攻擊機再經升級延壽後要服役至2030年代。（圖／美國空軍）

    生產於1970年代的美國空軍A-10攻擊機再經升級延壽後要服役至2030年代。（圖／美國空軍）

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