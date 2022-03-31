美200眾議員致函拜登政府 力挺台灣納入印太經濟架構

美國跨黨派的200位眾議員連署發函拜登政府，強烈建議邀請台灣參與「印太經濟架構」。（路透）

2022/03/31 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國跨黨派的200位眾議員連署致函拜登政府，強烈建議邀請台灣參與「印太經濟架構」。內容指台灣是印太區域主要經濟體，長期以來一直是美國的重要貿易夥伴，美國有足夠理由把台灣納入。

美國總統拜登（Joe Biden）去年10月宣布，美方有意成立IPEF（印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework），藉此打造多邊夥伴關係，我國也多次表達參與意願。美國眾議院包含「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）和康諾里（Gerry Connolly）等人發起連署，獲得共計200位跨黨派眾議員，力挺台灣應受邀參與美國將推出的IPEF。

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信函中指出，IPEF是美國重新參與並在印太經濟環境中展現領導力的有意義的一步，而台灣長年作為美國重要貿易夥伴，同時也是印太區域主要經濟體，去年更以1140億美元（約新台幣3兆2866億元）的雙邊貿易總額成為美國第8大貿易夥伴，在美國供應鏈越來越依賴中國的背景下，為美國供應鏈多樣化方面發揮了關鍵作用，美國有足夠理由把台灣納入IPEF。

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