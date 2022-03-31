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    美國國會收到軍援願望清單 烏議員：提供武器就是支持烏克蘭

    烏克蘭國會議員拉迪娜（右）表示，支持烏克蘭的方式就是提供武器。（法新社）

    烏克蘭國會議員拉迪娜（右）表示，支持烏克蘭的方式就是提供武器。（法新社）

    2022/03/31 08:26

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭抵抗俄羅斯入侵超過1個月，國際間仍不斷軍援烏克蘭，不過烏克蘭向美國國會提出最新的「願望清單」，清單中的17項優先產品也反映了烏克蘭軍方的迫切需求，包括自殺無人機、戰術雷達、移動軍醫院及對地攻擊機。

    根據《CNN》報導，烏克蘭軍方希望獲得的裝備包括偵察無人機、自殺無人機、戰術雷達、反無人機電戰系統、可提供近距離空中支援的Su-25攻擊機、火砲、地對空飛彈系統、標槍飛彈、反艦飛彈及光學監控裝備，另外還有移動軍醫院、裝甲車維修設施以及運輸機。

    科羅拉多州民主黨級眾議員克勞（Jason Crow）30日在眾議院軍事委員會聽證會上表示，烏克蘭本週向國會提供的最新需求名單內容，反映了烏克蘭軍方的「迫切需求」。

    烏克蘭國會議員拉迪娜（Anastasia Radina）表示，支持烏克蘭的最佳方式就是提供武器，不僅是防禦型武器，還有進攻型武器。拉迪納坦言：「在烏克蘭遭受侵略的狀況下，支援武器還要分進攻型或防禦型，這非常羞辱人，烏克蘭在抵抗侵略，我們正在保衛我們的土地，所有武器都用於保衛國土。」

    拉迪娜也重申烏克蘭的「戰機需求」，強調這就是烏克蘭能夠真正讓俄軍停止轟炸的方式。

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