為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    基輔周邊俄軍約20％重新部署 五角大廈：可能整補後再度投入作戰

    美國國防部表示，在基輔週邊的俄軍約有20％已被重新部署，但這些部隊預計會整補後再度投入對烏作戰。（路透）

    美國國防部表示，在基輔週邊的俄軍約有20％已被重新部署，但這些部隊預計會整補後再度投入對烏作戰。（路透）

    2022/03/31 07:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭29日在土耳其伊斯坦堡進行第5輪談判，俄羅斯承諾會減少在基輔周邊的軍事行動。美國國防部30日表示，在基輔周邊的俄軍約有20％已重新部署，但俄羅斯預計是要對這些部隊補給或整編，之後再度投入對烏作戰，而不是讓這些部隊返回俄國。

    綜合外媒報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，先前朝基輔進攻的俄軍在過去24小時之內，約有20％已被重新部署，大部分已經開始向北移動的部隊都在基輔附近的霍斯托梅爾（Hostomel）機場附近，部分部隊已經進入白俄羅斯，離開烏克蘭北部的俄軍也包括先前在切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇梅（Sumy）一帶部署的部隊。

    不過柯比認為，俄羅斯雖然是重新部署，但俄羅斯是針對這些部隊進行補給、整編，未來可能會在烏克蘭的其他地區投入這些部隊。柯比表示，如果俄羅斯對於軍事降級的聲明是認真的，那麼這些部隊該撤回俄羅斯，且目前俄軍仍透過火砲、空襲來打擊基輔。

    俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）30日在聲明表示，先前在基輔周邊和切爾尼戈夫的部隊，已經達成牽制烏克蘭部隊的主要目標，現在「俄羅斯武裝部隊重新部署的目標，是要啟動對優先方向的行動，首先，就是徹底解放頓巴斯」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美情報認定：普廷對侵烏戰情「狀況外」 幕僚害怕告訴他真相
    2022/03/31 07:10

    美情報認定：普廷對侵烏戰情「狀況外」 幕僚害怕告訴他真相
    拒絕執行命令、意外擊落友機 英情報機構：俄軍已厭戰
    2022/03/31 06:55

    拒絕執行命令、意外擊落友機 英情報機構：俄軍已厭戰

    二刀流基金攻守兼備
    自稱成功牽制烏軍 俄國防部：重整後優先「徹底解放」頓巴斯
    2022/03/31 06:04

    自稱成功牽制烏軍 俄國防部：重整後優先「徹底解放」頓巴斯
    質疑俄撤軍誠意》烏國：俄續轟烏北 美：重新部署非撤離
    2022/03/31 05:30

    質疑俄撤軍誠意》烏國：俄續轟烏北 美：重新部署非撤離

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播