基輔周邊俄軍約20％重新部署 五角大廈：可能整補後再度投入作戰

美國國防部表示，在基輔週邊的俄軍約有20％已被重新部署，但這些部隊預計會整補後再度投入對烏作戰。（路透）

2022/03/31 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭29日在土耳其伊斯坦堡進行第5輪談判，俄羅斯承諾會減少在基輔周邊的軍事行動。美國國防部30日表示，在基輔周邊的俄軍約有20％已重新部署，但俄羅斯預計是要對這些部隊補給或整編，之後再度投入對烏作戰，而不是讓這些部隊返回俄國。

綜合外媒報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，先前朝基輔進攻的俄軍在過去24小時之內，約有20％已被重新部署，大部分已經開始向北移動的部隊都在基輔附近的霍斯托梅爾（Hostomel）機場附近，部分部隊已經進入白俄羅斯，離開烏克蘭北部的俄軍也包括先前在切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇梅（Sumy）一帶部署的部隊。

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不過柯比認為，俄羅斯雖然是重新部署，但俄羅斯是針對這些部隊進行補給、整編，未來可能會在烏克蘭的其他地區投入這些部隊。柯比表示，如果俄羅斯對於軍事降級的聲明是認真的，那麼這些部隊該撤回俄羅斯，且目前俄軍仍透過火砲、空襲來打擊基輔。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）30日在聲明表示，先前在基輔周邊和切爾尼戈夫的部隊，已經達成牽制烏克蘭部隊的主要目標，現在「俄羅斯武裝部隊重新部署的目標，是要啟動對優先方向的行動，首先，就是徹底解放頓巴斯」。

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