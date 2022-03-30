為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    攏係假！俄軍稱減少軍事行動 切爾尼戈夫市長：但增加攻擊強度！

    切爾尼戈夫州長查烏斯表示俄方宣稱減少對該地區的軍事行動「都是假的」。（路透）

    切爾尼戈夫州長查烏斯表示俄方宣稱減少對該地區的軍事行動「都是假的」。（路透）

    2022/03/30 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯在土耳其的第五輪談判29日落幕，俄方承諾會減少首都基輔（Kviv）及烏北切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，被視為烏俄雙方開展談判以來首次有進展。不過切爾尼戈夫官方今天（30日）卻表示俄方「只是說說的」，該地區仍受到猛烈攻擊。

    切爾尼戈夫州長查烏斯（Viacheslav Chaus）本週三向《CNN》 表示，莫斯科政府昨天宣稱將減少對該州的軍事行動，但今天切爾尼戈夫仍遭遇大規模襲擊，指控俄軍29日在切爾尼戈夫發動空襲，砲擊持續到當天晚上。查烏斯強調，該地區的局勢並沒有改變，且俄軍近日也對該州城市涅任（Nizhyn）發動進攻，摧毀許多住宅、購物中心、圖書館等民生設施。

    該州首府切爾尼戈夫市市長阿特羅申科（Vladyslav Atroshenko）也跳出來抨擊俄方宣稱將『大幅減少』對該地區軍事行動的說法，「這再次證實俄羅斯總是在說謊！他們說要減少行動，實際上是增加每次襲擊的強度。29日發生在切爾尼戈夫的攻擊，造成至少25人受傷，他們都是平民。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍撤離部份北部軍力 英國國防部：包圍基輔已無法實現
    2022/03/30 10:24

    俄軍撤離部份北部軍力 英國國防部：包圍基輔已無法實現
    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車
    2022/03/29 06:24

    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車

    鄭弘儀靠「這招」才能活躍於螢光幕
    無家可歸！ 烏克蘭90歲老婦 被迫撤到800公里外的波蘭
    2022/03/27 11:14

    無家可歸！ 烏克蘭90歲老婦 被迫撤到800公里外的波蘭
    俄軍蓄意空襲平民！ 切爾尼戈夫市長：每天埋葬死者暴增5倍
    2022/03/23 16:48

    俄軍蓄意空襲平民！ 切爾尼戈夫市長：每天埋葬死者暴增5倍

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播