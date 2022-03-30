攏係假！俄軍稱減少軍事行動 切爾尼戈夫市長：但增加攻擊強度！

切爾尼戈夫州長查烏斯表示俄方宣稱減少對該地區的軍事行動「都是假的」。（路透）

2022/03/30 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯在土耳其的第五輪談判29日落幕，俄方承諾會減少首都基輔（Kviv）及烏北切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，被視為烏俄雙方開展談判以來首次有進展。不過切爾尼戈夫官方今天（30日）卻表示俄方「只是說說的」，該地區仍受到猛烈攻擊。

切爾尼戈夫州長查烏斯（Viacheslav Chaus）本週三向《CNN》 表示，莫斯科政府昨天宣稱將減少對該州的軍事行動，但今天切爾尼戈夫仍遭遇大規模襲擊，指控俄軍29日在切爾尼戈夫發動空襲，砲擊持續到當天晚上。查烏斯強調，該地區的局勢並沒有改變，且俄軍近日也對該州城市涅任（Nizhyn）發動進攻，摧毀許多住宅、購物中心、圖書館等民生設施。

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該州首府切爾尼戈夫市市長阿特羅申科（Vladyslav Atroshenko）也跳出來抨擊俄方宣稱將『大幅減少』對該地區軍事行動的說法，「這再次證實俄羅斯總是在說謊！他們說要減少行動，實際上是增加每次襲擊的強度。29日發生在切爾尼戈夫的攻擊，造成至少25人受傷，他們都是平民。」

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