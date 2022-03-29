美國智庫：中國一帶一路倡議 淪為組織犯罪溫床

施亞努港（Sihanoukville）是柬埔寨唯一深水港，近年因中國一帶一路政策，當地經濟快速發展，卻也淪為中國不法分子經營賭場、詐欺的犯罪之都。圖為當地一家卡拉ok店，店名就叫上海。（路透資料照）

2022/03/29 20:03

〔中央社〕中國國家主席習近平2013年提出橫跨歐亞非三大洲的一帶一路倡議，誓言促成合作繁榮與交流，但美國智庫的報告說，一帶一路倡議已淪為組織犯罪溫床，不法分子藉此大搞掛羊頭賣狗肉的牟利。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的刊物「中國簡報」（China Brief），25日刊載曾負責反恐情報工作的香港前皇家警察蒲汝傑（Martin Purbrick）撰寫的專文，示警組織犯罪集團以中國一帶一路倡議為掩護，行不法之實的種種。

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文章指出，遍及亞洲各地的中國組織犯罪從事的不法，包括線上詐欺如傳銷等，還有線上博弈，販運人口為奴為娼，走私珍奇異獸和動物性中藥藥材，以及漂白中國境內不法獲利的黑錢等。

由於中國經濟擴張至全亞洲，許多中國僑民人數益增的亞洲多國，當地組織犯罪的活動十分猖獗，其中以柬埔寨、馬來西亞、緬甸及菲律賓最值得關注。

位於柬埔寨的施亞努港（Sihanoukville）是境內唯一深水港，堪稱一帶一路倡議的戰略重鎮，因此近年來當地經濟快速發展，卻也使得施亞努港淪為中國不法分子經營賭場、線上賭博與詐欺的犯罪之都。

中國媒體曾報導發生在柬埔寨駭人聽聞的刑案。網路平台58.com刊登廣西壯族自治區誠徵保全員的廣告，有個男子應聘卻被綁架至柬埔寨，賣給以中國網友為下手對象，從事線上詐賭的黑幫，被害人控訴，當他抵達柬埔寨隨即被囚禁，充當「血奴」。

另有來自廣西的16歲少女回憶，她是在玩線上遊戲被招募到華南地區打工，沒想到先是被帶往越南而輾轉來到施亞努港，慘遭囚禁於賭場裡並且被迫從事對中國網友下手的線上詐欺；這個犯罪集團使用TikTok，誘使網友相信，他們先繳預付款，並藉由對社群網站張貼的內容按讚可獲得報酬。

估計至2019年8月，將近1000名中國公民在柬埔寨從事不法而被逮捕，其中115與335人分別涉嫌電信詐欺及線上博弈。

馬來西亞可說是中國組織犯罪集團大搞線上詐欺與電話詐騙的大本營，2019年11月，馬國移民局在首都吉隆坡近郊的電子城（Cyberjaya）發動突襲逮捕中國公民680人，他們在當地藉由中國的金融行庫與微信行動支付，騙誘網友轉帳預付款，長達6個月之久。

不過馬國境內的組織犯罪活動不只線上詐欺，源自於中國東南地區的祕密會社三合會把持更多元的組織犯罪勾當，而且成為跨國的國際化犯罪組織。

2021年11月，馬國皇家警察逮捕68人，他們被控是在逃要犯廖順喜犯罪集團的成員。據報導，廖順喜是世界歷史洪門文化協會的副主席，涉及洗錢、行賄馬來西亞反貪污委員會（Malaysian Anti-Corruption Commission）官員等罪嫌及其他不法。

至於被判刑的澳門組織犯罪集團「14K」首腦、中共政協委員尹國駒，則是在2013年3月創辦世界洪門歷史文化協會。2018年2月，他聲稱計劃創辦洪門保全公司替所有參與一帶一路倡議的中企維安，並且發行洪門加密貨幣，從事電子商務和創辦僑民學校使定居海外的子弟接受中華文化薰陶。

但事實上，尹國駒的惡勢力近來引發國際關注，2020年美國財政部制裁他，並說這名具有中國政協委員身分的共產黨員，就是中國最大組織犯罪集團之一、14K的首腦，在世界各地販毒、敲詐勒贖、詐賭、販運人口等不法勾當。

還有越來越多因先前在菲律賓與柬埔寨的組織犯罪集團被掃蕩，而紛紛轉往緬甸發展，位於克倫邦賽西港（Saixigang）工業區就是由尹國駒的東美集團（Dongmei Group）主導。

菲律賓則是從2000年起，成為亞洲線上博弈的大本營，但2020年的一份報告警告與此相關的金融犯罪可能性，估計每年線上博弈的規模達到10億美元，超過1/4與不法掛勾，並稱2017年至2019年，共有63起涉及中國商人與線上博弈有關的綁架案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

柬埔寨施亞努港近年因一帶一路快速發展，圖為2020年2月，從中國人經營的賭場東源國際酒店望向窗外，可見許多大樓正加緊趕工。（路透資料照）

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