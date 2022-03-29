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    藝術家製威爾史密斯「迷因公仔」 網激喊：好想買

    美國藝術家將威爾史密斯打巴掌的情景製成迷因公仔。（美聯社、hands_of_doom_ IG 本報合成）

    美國藝術家將威爾史密斯打巴掌的情景製成迷因公仔。（美聯社、hands_of_doom_ IG 本報合成）

    2022/03/29 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕威爾史密斯（Will Smith）昨天在第94屆奧斯卡頒獎典禮上，為了保護妻子，上台搧克里斯洛克（Chris Rock）一記耳光，而他打人的畫面也被各國網友製成迷因，迅速散播在網路上，有位網友將其做成公仔，放在網路上販售，引發網友熱議。

    亞利桑那州的藝術家波拉德（Zach Pollard）將此事件作成公仔，po在IG後放在ebay拍賣，截至今天15:30，已經喊價到203.5美元（約台幣5859元），可以從外包裝觀察出許多巧思，「Everybody Hates Chris」是來自於克里斯的電視喜劇，內容改編自克里斯年少的生命經歷，圖片與玩偶也是呈現事發當時的情景，還有個「KUNG FU SLAP（功夫巴掌）」的字樣。

    網友們看到IG貼文後也紛紛留言「怎麼下單」、「速度好快就做出來了」、「我需要這個酷東西」、「多少錢」、「好想買啊」。

    克里斯昨日在典禮上，大開威爾史密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）「斑禿」的落髮玩笑，讓威爾史密斯氣得立刻走上台賞克里斯洛克一巴掌，這舉動讓收視率瞬間升高，也引起了對此事正反兩派意見的論戰，威爾史密斯稍早在IG發文，公開對克里斯道歉，強調不管任何形式的暴力都是無法接受與不可原諒的。

    ebay拍賣網頁

    截至今日15:30為止，已經被出價203.5美元。（圖擷取自 ebay）

    截至今日15:30為止，已經被出價203.5美元。（圖擷取自 ebay）

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