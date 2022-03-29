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    令人髮指！烏方再控俄軍闖民宅「當著孩子的面」性侵女主人

    烏國國會女議員瓦西連科出面控訴俄軍暴行，稱俄國大兵喝的酩酊大醉後，竟闖入基輔州（Kyiv）當地一處民宅，將男主人殺害後，隨後當著孩子的面，強姦女主人，行徑令人髮指，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

    烏國國會女議員瓦西連科出面控訴俄軍暴行，稱俄國大兵喝的酩酊大醉後，竟闖入基輔州（Kyiv）當地一處民宅，將男主人殺害後，隨後當著孩子的面，強姦女主人，行徑令人髮指，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

    2022/03/29 14:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第34日，稍早烏國國會女議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）再次出面控訴俄軍暴行，稱俄國大兵喝的酩酊大醉後，竟闖入基輔州（Kyiv）當地一處民宅，將男主人殺害後，隨後當著孩子的面，強姦女主人，行徑令人髮指。

    據英媒《每日郵報》報導，烏克蘭女議員瓦西連科稍早指出，俄軍先前闖入了基輔州當地小鎮的一處民宅，先是將男主人槍殺後，隨後在同一個房間內，當著孩子的面，多次性侵女主人。

    烏國總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）則指出，2名喝醉酒的俄國士兵，闖入基輔東北部布洛瓦利市（Brovary）的民宅，先是開槍將民宅男主人射死，隨後多次性侵了女主人，還拿武器威脅孩童，目前，當局已首次針對該案發起調查。

    報導指出，這是自2月24日俄羅斯對烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，烏國對克里姆林宮（Kremlin）軍隊所發出的最新一起指控。

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