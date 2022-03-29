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    台灣積極爭取！美拍板27國今夏參與2022「環太軍演」

    美國主導的2022年環太平洋軍演（RIMPAC），將於7月登場。圖為2020年環太平洋軍演，多國海軍艦艇在夏威夷海域附近航行。（擷取自DVIDS官網）

    美國主導的2022年環太平洋軍演（RIMPAC），將於7月登場。圖為2020年環太平洋軍演，多國海軍艦艇在夏威夷海域附近航行。（擷取自DVIDS官網）

    2022/03/29 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國軍事媒體指出，針對即將於今夏舉行的2022年環太平洋軍演（RIMPAC），美國海軍已與數個參演盟國達成協議，預計將會回歸2018年的規模，但維持2020 年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫模式，屆時將有27國參演。

    據美媒《Defense News》報導，美國海軍第3艦隊（U.S. 3rd Fleet）本週於夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）主持2022年環太平洋軍演的聯合審查會議，與來自27國約1000名人員，針對演習細節進行審查。

    此次聯演將包含反潛、反水面戰、兩棲作戰、地面演習以及實彈射擊，也將包含人道救援演練，藉此強化參演盟國的作業互通性，預訂將於今年7月至8月在夏威夷（Hawaii）及其周邊地區舉行，屆時27個參演國，預計將有41艘軍艦、4艘潛艦、170多架飛機及近2.5萬名士兵參演。

    上屆2020年環太平洋軍演受到疫情衝擊，因此大幅縮減規模，而本次的聯演有望回歸2018年的模式，恢復專題研討與指參演習課目，以及大型地面演習。

    2022年環太平洋軍演協調員、澳洲皇家海軍中校多布森（James Dobson）在美國海軍新聞記者會上指出：「會議是使演習成為現實的最後步驟，與會者之間的團隊合作、計劃和合作層級相當出色，演習將安全且專業地進行。」

    2022年環太平洋聯合特遣部隊副指揮官、加拿大皇家海軍准將羅賓遜（Christopher Robinson）則透過新聞稿指出：「對於如此大規模的演習，每個人都需達成一致的意見，這就是本週我們在這裡（開會）所取得的成就。」

    據了解，美國眾議院通過「2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）」，法案中建議美國國防部，應邀請台灣參加2022年環太平洋軍事演習（PIMPAC），但美方並未明言是否邀請台灣參加，而我國國防部則透露，只要有助於區域和平及人道援助的各項操演，在任務許可下，將積極爭取。

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