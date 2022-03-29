北京首提「底線」引關注 專家：習親俄路線嚴重挫敗

在烏克蘭戰局逆轉，加上西方世界空前團的情況下，北京不得不調整戰略，首度對習近平與普廷此前宣布的「關係不封頂，合作無禁區」劃上底線。（路透）

2022/03/29 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏持續激戰，中國駐美大使秦剛此前的「底線說」格外受到國際關注，有外媒引述專家說法，分析中方此時首提底線對中俄關係將構成的影響，並預測中國在這場戰爭中的策略將產生何等轉變。

秦剛24日公開表示，中俄之間的合作關係雖然沒有禁區，但也有其底線，而此一底線便是公認的國際法與國際關係準則，對此，《美國之音》刊文指出，這是在烏克蘭戰局逆轉，加上西方世界空前團結的情況下，北京不得不調整戰略，首度對習近平與普廷此前宣布的「關係不封頂，合作無禁區」劃上底線。

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一名專家表示，秦剛的底線說實際上就是間接否定習近平「中俄合作無上限」的說法，試圖掩蓋北京片面修正中俄關係的事實，他說，這個修正背後的意義重大，因為這代表習近平此前提出「對俄羅斯一面倒」的策略受到嚴重挫敗。

另一名專家則認為，北京有底線一說未必代表對俄戰略調整，而是在尋求退路與台階，在俄羅斯入侵烏克蘭隔天的2月25日，習近平在與普廷的通話中便表示「尊重俄方在危機情勢下採取的行動」，顯示習原以為俄羅斯大軍將一舉拿下基輔，而他當時的說法還帶有一絲道賀的意味。

專家表示，戰爭一拖一個多月，俄羅斯入侵烏克蘭遭到全球抨擊，中方被迫在聯合國安理會等場合連續投下多張棄權票，情勢十分尷尬，「因此北京這次釋出底線一說，是為了自保、讓自己留有餘地的舉動」。

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